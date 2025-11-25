Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Este hat órakor az eurót 382,31 forinton jegyezték a kora reggeli 382,58 forint után,
- a dollár jegyzése 330,82 forintra csökkent 332,24 forintról,
- a svájci franké pedig 409,02 forintra ment lejjebb 410,57-ről.
A forint kedden 0,1 százalékkal erősödött az euróval és 0,4 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben.
A forint jelenlegi jegyzésén erősebben áll a novemberi kezdésnél mindhárom devizával szemben, 1,5 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 2,2 százalékkal a svájci frank ellenében.
A forint az év eleje óta 7,1 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 6,6 százalékot a svájci frankkal szemben.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!