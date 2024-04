Az Inforádió Aréna című műsorának hétfő esti vendége Csányi Sándor volt, az OTP elnök-vezérigazgatója, az MLSZ elnöke. A remek 2023-as eredmények kapcsán a bankelnök elmondta, hogy a saját várakozásaikat is bőven túlszárnyalta a cégcsoport teljesítménye. Különösen jó volt az OTP növekedése Horvátországban, Szlovéniában és Bulgáriában.

Jövőre újabb rekordot dönthet az OTP nyeresége Csányi Sándor szerint. Az OTP méret szempontjából kifejezetten jól áll a régióban, hiszen a cég lett Közép-Európa legnagyobb bankja. A tartalékokban akkora összegekkel rendelkezik a vállalat, ami nagyon erős védelmet adhat a felmerülő krízisek idején: egy friss felmérés szerint az OTP Európa 4. legstabilabb bankja lett.

Egy fintech céghez képest miben versenyképes az OTP? A mobilbanki applikáció minősítésében csak egy tizeddel marad el a vállalat a Revoluttól, ami ekkora banknál komoly teljesítmény. A banki tanácsadásnál továbbra is szükséges lesz a személyes jelenlét, hiába végzik már a legtöbb bankolási tranzakciót digitálisan.

Fontos célja az OTP-nek a megfelelő üzemméret elérése. Ha valahová betettük a lábunkat, ott minden potenciális célpontot igyekszünk megvásárolni. Nagyon nehéz egy jó pozícióban lévő bankot megvásárolni, hiszen ezeknek az ára rendkívül magas – hangsúlyozta a műsorban Csányi Sándor.

Az Unicredit nemrég Görögországba fektetett be, de a Raiffeisen és az Erste nem voltak túl aktívak az akvizíciós piacon. Az OTP haza tudta hozni Oroszországból az 50 milliárdos tavalyi osztalékát, és idén is kaptak erre engedélyt. Eladni azért nem érdemes az ottani bankokat, mert csak 50 százalékát kaphatnák meg az értékének, és még abból is keményen kellene adózni.

A költségvetési hiány hatalmas probléma Magyarországon

Az OTP ma már Ukrajnában is profitot termel, de onnan nem tudják kihozni a profitot a háború miatt. A Krímben és Donyeckben elveszítette a fiókjait az OTP az orosz megszállás miatt.

A magyar gazdaság legnagyobb problémája a rendkívül magas költségvetési hiány. Ez azért rossz, mert rontja a magyar gazdaság kredibilitását

– hangsúlyozta az OTP vezére.

Az állampapírhozamok 7 százalék fölötti kamata Csányi Sándor szerint a fejlődés gátja lehet. Az EU-s források nagyon pedig nagyon hiányoznak a vállalati hitelállomány növekedéséből. A másik, ami még növelné a hitelállományt, a munkaerő, de ebből sem áll elég rendelkezésre Magyarországon. „A külföldi munkaerő most már a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is megjelent és már nem idénymunkásokról beszélünk.”

A magyar gazdaság nem áll még készen az euróra

Az OTP profitjának 64 százaléka már a külföldi bankjaiból származik. A magyar gazdaság még nem áll készen az euró bevezetésére, ahhoz sokkal hatékonyabb és termelékenyebb gazdaság kellene. El vagyunk maradva az eurózóna gazdasági teljesítményétől.

„Az ország iránti bizalom növekedése alacsonyabb kamattal járna a hitelezésben, ami megtérülővé tenné a vállalati befektetéseket. Az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban hatalmas potenciállal rendelkezik Magyarország, de ehhez az üzemeket és az öntözőrendszert is korszerűsíteni kell. A hi-tech iparágak is komoly lehetőséget jelentenek a befektetőknek” – jegyezte meg az OTP elnöke.

Csányi Sándor szerint ma már tiszta és transzparens a magyar labdarúgó bajnokság.

A válogatott szövetségi kapitányának megválasztott Marco Rossi az MLSZ egyik legjobb döntése volt. Az olasz szakembernek 2025 elejéig van élő szerződése, amit nagy valószínűséggel meg fognak hosszabbítani. A 6-14 éves korú fiataloknál kifejezetten hiányoznak a minőségi edzők. Egyre több gyerek kezd el focizni a klubokban, ami feltétlenül bíztató a jövőre nézve – fűzte hozzá a műsorban.