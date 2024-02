Hónapok óta tart Magyarországon az infláció intenzív, széles körű és tartós csökkenése, a fogyasztói árak növekedése már nem haladja meg a térség átlagos szintjét. Az egy éven át tartó recesszió is már a múlté és külső egyensúlyi mutatóink is javuló tendenciát mutatnak , így megkezdődhet a kilábalás és az egészséges növekedés. Ehhez azonban a VOSZ főtitkára szerint a hitelpiac mielőbbi normalizálódására is szükség van.