A Használtautó.hu közleménye szerint érdemes lehet a vásárlóknak a közvetlen környezetükön túl is keresgélniük, ha olcsóbban szeretnének személygépjárművet másodkézből vásárolni.

A portál néhány kiugró átlagár-különbséget is megemlített: míg Nógrád vármegyében egy Ford Focus csaknem 2 millió forinttal olcsóbb, mint Budapesten, addig egy Skoda Octavia még ennél is olcsóbb Pest vármegyében, mint Jász-Nagykun-Szolnokon. Hasonló a helyzet a BMW 3-as sorozat esetében, Heves vármegye és Budapest viszonylatában.

A toplista élén a Suzuki Swift áll, ami szintén közel 800 ezer forintos vételárkülönbséget mutat Nógrád és Zala vármegyék között.

Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője szerint mindez az mutatja, hogy továbbra is nagy a vásárlóerőbeli különbség az ország régiói között, és ez az autók átlagéletkorában is visszaköszön, egyes esetekben akár több mint hat éves eltérés is előfordulhat.