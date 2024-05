Türkmenisztánban felavatták pénteken a világ egyik legmagasabb szobrát:

a talpazattal együtt 80 méteres alkotással a monumentális építményekre fogékony közép-ázsiai ország leghíresebb költője, Mahtumkuli Fragi előtt tisztelegnek.

A bronz emlékművet a fővárostól, Ashabadtól délre, a Kopet-Dag-hegység lankáin állították fel – idézi az AFP hírügynökség tudósítóját az MTI.

Waiting for opening of #Magtymguly Fragi park in Ashgabat #Turkmenistan pic.twitter.com/s5ZpzU2M02