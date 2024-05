Bár a legnagyobb vállalatok az elmúlt napokban már közzétették negyedéves pénzügyi gyorsjelentésüket (az Apple–ről itt, a Microsoftról és a Google–ről pedig itt írtunk), több nagy név a héten is vár ránk. Hétfőn a mesterséges intelligencia hullámot meglovagolni igyekvő Palantir Technologies közleményére irányult a legtöbb figyelem, de a húsipar jelenlegi állapotába is betekintést nyerhettünk a Tyson Foods jelentése kapcsán.

Nagyobb volt a füstje, mint a lángja

Nagy volt a várakozás az adatelemzési szoftverplatformokra specializálódott Palantir pénzügyi adatai kapcsán. A bejelentés előtt a hétfői kereskedési napon a vállalat részvényeinek árfolyama 8 százalékot emelkedett, a csalódást keltő adatok megjelenése után azonban ugyanennyit zuhant is.

A cég 634 millió dollár árbevétellel zárta az elmúlt három hónapot, amin adózás után 105,5 millió dolláros eredményt tudott felmutatni. A Palantir így újra nyereséges volt a legutóbbi negyedévben, részvényenként 8 cent profitot termeltek, a növekedési vállalat bevételei így éves alapon 21 százalékkal emelkedtek.

A szoftvercég a következő negyedévre 650 millió dolláros árbevétellel számol, míg a teljes évre vonatkozó előrejelzését 2,68 milliárd dollárra emelte.

A Palantir részvényeinek árfolyama idén eddig 52 százalékot emelkedett, ám ez legnagyobb részben az előző gyorsjelentésének volt köszönhető, így február óta a papírok értéke a 22 és 25 dolláros szintek között oldalazott.

Döcög a húsipar

Szintén hétfőn tette közzé negyedéves gyorsjelentését a vezető amerikai húsipari vállalat, a Tyson Foods. A cég árbevétele szinte semmit nem változott a tavalyi adatokhoz képest, ugyanúgy 13,1 milliárd dollár volt, mint egy évvel ezelőtt.

Ebből a pénzből azonban alig maradt valami, ugyanis a cégnek rengeteg kiadása volt, a költségcsökkentő intézkedések ellenére is több, mint 12,2 milliárd dollár ment el csak a termékek előállítására. A magas kamatkörnyezet miatt a vállalat kamatokra fordított kiadásai is megemelkedtek, így a 13,1 milliárd dollár bevételből végül mindössze 145 millió dollár adózás utáni eredményt tudott felmutatni. A húsipari cégnél azonban már ennek is örülhettek, tavaly ugyanis 97 millió dolláros veszteséggel zárták az első negyedévet.

A kilátások sem túl fényesek, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának előrejelzései alapján a Tyson Foods nem számít arra, hogy idén jelentősen növekedne a kereslet a termékeik iránt. A marhahús kereslete 2 százalékkal csökkenhet, tovább nehezítve a cég eddig is veszteséges részlegét. Ugyan a sertés–, illetve a csirkehús iránt 3 százalékkal, valamint 1 százalékkal növekvő igényekkel számolnak, a vállalat a legtöbb pénzt a feldolgozott termékein zsebelheti be.

A nehéz helyzetben lévő vállalat ráadásul 2 milliárd dollár adósságot is a nyakába vett, így nem csoda, hogy a gyorsjelentést követően 5 százalékot esett a részvényeinek árfolyama, 2022 óta pedig 40 százalék mínuszt hoztak össze a papírok.

Mit lépnek erre a vegánok?

A vegán húspótlókat gyártó Beyond Meat gyorsjelentése szerdán érkezik majd, mellette az Uber, az Airbnb, valamint a Robinhood lép színre, míg csütörtökön a Warner Bros jelent majd. A heti gyorsjelentéseket pénteken a kanadai székhelyű csővezeték- és energiavállalat, az Enbridge zárja.