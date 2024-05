Az L214 állatvédő szervezet aktivistái május 13-án a Marie cég Rungis-i székhelye előtt tüntettek. Céljaik között szerepel egy találkozó a cég vezetőségével, amely során konkrét kötelezettségvállalásokat tudnának érvényesíteni az intenzív csirketenyésztés legrosszabb módszereivel szemben – írja az LYFtvNews.

Az aktivisták csirkemaszkot viselve, nagyméretű kijelzőt cipeltek a márka irodái elé, ezzel kifejezve egyértelmű üzenetüket: véget kell vetni az állatok millióit érintő szükségtelen szenvedésnek.

Az akciót egy vizsgálat előzte meg, amely rávilágított, hogy a Marie, Franciaország vezető készétel márkája, valamint tulajdonosi csoportja az LDC azon cégek közé tartozik, amelyek a legintenzívebb állattenyésztést szorgalmazzák.

A főbb problémák közé tartozik, hogy a csirkéket szűkös helyiségben tartják, amely gyakran meghaladja a 20 állat/négyzetmétert is. Emellett genetikai szelekciónak vetik alá őket, amely ultragyors növekedést eredményez a csirkék esetében, ez pedig már a jólétük rovására megy.

A franciák 91 százaléka ellenzi az intenzív csirketenyésztést. A Marie márka és az LDC csoport ennek ellenére továbbra is elnézi a legdurvább és legkegyetlenebb módszereket. Reméljük, hogy ez a megmozdulás konstruktív párbeszédhez és a csirketartás körülményeinek tényleges javulásához vezet

– mondta Brigitte Gothière, az L214 társalapítója.

Az L214 francia állatvédő egyesület aktivistái a Marie Rungis-i székhelye előtt tüntettek 2024. május 13-án. Kép: AFP / Emmanuel Dunand

Az L214 akciója is része az ECC megmozdulásainak is, amely a csirkék etikailag helyes tartásáért kampányol. A szervezethez több európai állatvédő csoport is csatlakozott. Az LDC csoport azonban határozottan ellene van az állatvédők által felállított kritériumoknak, szerintük az állatjólét terén még több szigorítást kéne inkább alkalmazni.

Franciaországban egyébként már több mint 120 agrár-élelmiszeripari vállalat kötelezte el magát az ECC kritériumai mellett, köztük a Marie vállalat közvetlen versenytársai is. Az etikusabb normákhoz való igazodás elutasítása azonban egyre nehezebben indokolható, különösen egy olyan iparági vezető vállalat esetében, mint az LDC.