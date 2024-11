A nyár végén bevezetett törvénycsomag óta ügyészi engedély nélkül kérhet le banki és telekommunikációs adatokat a nyomozó hatóság, ezzel pedig minden eddiginél gyorsabbá vált a személyek azonosításához szükséges adatok begyűjtése.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter korábban a törvény lényeges pontjai közé sorolta a bankok közötti információcsere felgyorsítását, amivel az elcsalt összeget követni lehet és a pénz befagyasztása érdekében be lehet avatkozni. A tárcavezető azt is kiemelte, hogy az online piactereknek is részt kell venniük a bűncselekmények felderítésében, amelyeknek az lesz a feladata, hogy töröljék a csalásokra használt fiókokat.

Az Index megjegyzi azonban, hogy az online bűnüldözés egyik nagy hátulütője, hogy ahelyett, hogy csalás esetén teljes felhasználói profilokat tiltanának le, a konkrét jogsértő adatok eltávolítása érdekében egyenként kell fellépni.

Ez azért lehet probléma, mert ha el is távolítják a jogsértő adatokat, ugyanazok a személyek, vagy ugyanazokkal a profilokkal újra feltöltik őket.

Ezt mérlegelve az igazágügyi minisztérium egy olyan előterjesztést nyújtott be, amely után több ponton is módosul a Büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény is:

Biztosítva lenne a hatóságok számára, hogy az elektronikus pénzeket és számlapénzeket lefoglalják, ezzel csökkentve az időveszteséget és a vagyonelvonási kockázatot,

továbbá a sértettek mielőbbi igazságos reparálása érdekében a lefoglalt összegeket arányos osztanák fel a sértettek között, akik így már az eljárás során visszakaphatnák a tulajdonuk egy részét.

A csalások további megnehezítése érdekében új jogintézményeket is bevezetnének. A hatóságok például kötelezhetnének arra tárhelyszolgáltatót (például egy közösségi médiaszolgáltatót), hogy szüntesse meg vagy függessze fel egy bűnöző profilját, sőt, arra is kötelezhetőek lennének, hogy a felfüggesztés hatálya alatt ne is költhessen új szolgátlatási szerződést.

Ezt a kényszerintézkedést ugyanakkor a lap szerint csak azzal a kettőt feltétellel lehetne megtenni, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye és ha helye lenne anyagi jogi intézkedésnek is.

A törvénycsomagról a jövő héten tarthatnak a lap szerint zárószavazást.