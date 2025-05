Magyar Péter állítása szerint Polt Péter hamarosan távozik a posztjáról, sőt, már az utódját is tudni véli. A Legfőbb Ügyészség hivatalosan reagált, hangsúlyozva az ügyészség függetlenségét és azt, hogy a „kirúgás" jogilag nem lehetséges.

„Az ügyészek jogállásáról szóló törvény [Üsztv. 22.§ (1) a-j) pontja] felsorolja a legfőbb ügyész mandátuma megszűnésének lehetséges eseteit. A Magyar Péter által vázolt „megoldás" még kulturáltabb formában sem tartozik ezek közé. Ez nem véletlen, Magyarország Alaptörvénye ugyanis garantálja az ügyészség függetlenségét. Ennek megfelelően – a hatalommegosztás elve alapján – a kormányzat nem távolíthatja el a legfőbb ügyészt a posztjáról" – hangsúlyozták közleményükben.

Hadházy Ákos közben arról írt közösségi oldalán, hogy neki is tudomása van róla, hogy távozik a Legfőbb Ügyész, de „kirúgásról" nincs szó. Hadházy úgy tudja, Rétvári Bence lehet a poszt várományosa. „2026-ban viszont lesz egy »választás«, ahol elméletben előfordulhat, hogy a Fidesz csak feles többséggel nyer, vagy - ha nem mer az eddigieknél is nyíltabban csalni - akár veszíthet is. Ha most maradna Polt, akkor az új főügyészt már az új parlament választaná meg, ez pedig hordoz némi kockázatot" - magyarázta Hadházy.

Tudomása szerint nem Tuzson Bence, hanem Rétvári Bence a poszt várományosa.

