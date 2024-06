Magyar idő szerint hétfőn este mutatta be az éves WWDC-prezentációján az Apple az eszközeinek az újabb operációs rendszerét, köztük az iPhone-okra érkező iOS 18-at, valamint az új Mac és iPad operációs rendszereket.

Amellett, hogy az iOS 18-ban már lényegében ugyanannyira lesz testreszabható az iPhone kezelési felülete, mint egy Androidos telefonon, azt is bejelentették, hogy ősztől elstartol az Apple Intelligence, ami a vállalat saját mesterséges intelligenciája.

Az új modell lényegében egy új, jóval okosabb Siri-ben merül ki, valamint olyan funkciókat vezet be az Apple eszközeinkre, amilyenekre a Microsoft Copilot nevű rendszere, valamint a DALL-E és a Midjourney is képes: átfogalmazza a leveleket, az üzeneteket, készíthetünk saját emojit és képeket is generálhatunk vele, valamint egy jóval intelligensebb keresési rendszert is kapnak a felhasználók egyebek mellett.

A legnagyobb és legfontosabb újítás azonban, hogy az Apple kollaborál az OpenAI-al, ami abban nyilvánul meg, hogy a ChatGPT-t beépítik a jövőbeli Apple operációs rendszerekbe – írja a Business Insider.

Az MI funkciók mindenki számára ingyenesen használhatók lesznek majd, az Egyesült Államokban pedig már az idei évtől elkezdik fokozatosan bevezetni őket. A prezentáción az Apple nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy rendkívüli módon, mindenek előtt tartják szem előtt a biztonságot és azt, hogy semmilyen adat ne szivárogjon ki az MI használata során, még azok sem, amelyeket a felhőben tárolunk.

Ennek ellenére Elon Musk máris fontolóra vette, hogy a ChatGPT integrációja miatt megtiltja a munkavállalói számára az iPhone-ok használatát.

Az Apple szemmel láthatóan a bejelentéssel ismét feltalálta magát a piacon: magyar idő szerint kedd este fél 7-kor közel 6 százalékos pluszban van az amerikai tőzsdén.

A felhasználók ugyanakkor nem lehetnek felhőtlenül boldogok, az Apple Intelligence ugyanis először az iPhone 15-ös széria Pro és Pro Max és az ősszel megjelenő modellekben lesz elérhető, vagyis már az alap 15-ös modellben sem. A kaliforniai vállalat szemmel láthatóan így próbálja meg a felhasználóit rávenni arra, hogy újabb modellre váltsanak, dacára annak, hogy a régebbi készülékeit is hírhedten sokáig támogatja.