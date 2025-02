Rákosrendező vasúti fejlesztését is Lázár János húzta le 2022-ben, amikor Budapest összes fontos fejlesztését leállította. Idegesen még azt is ráfirkálta nyomatékosítva: Lezárni! – ezt írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, miután kiderült Lázár János nyakába sózták a Rákosrendezőt érintő tárgyalásokat. Vitézy Dávid egy képet is mellékelt a dokumentumról, amelyen jól látható a bejegyzés:

Ezt a dokumentumot csatolta Vitézy Dávid a bejegyzéséhez Kép: Facebook

Vitézy Dávid írásában emlékeztet, hogy ez Budapest egyik legfontosabb bevezető vonala, mely rémes állapotban van, a sok milliárdos emeletes vonatok döcögve dőlöngélnek be a Nyugati felé, ezért 2021-ben a BFK még az ő vezetésével megkezdte a Nyugati és Rákospalota-Újpest közötti szakasz felújításának előkészítését, szereztünk rá uniós forrást is – tette hozzá.

A beruházás része lett volna

Rákosrendező állomás újjáépítése a Szegedi úti felüljáróhoz kapcsolódóan,

és a vasúti terület jelentős szűkítése is a városfejlesztés érdekében.

Rákosrendező régóta használaton kívüli vasúti területeinek fejlesztéséhez ugyanis nélkülözhetetlen a vasútvonal rendbetétele.

Nem véletlen, hogy a kormány tavaly újból bevállalta a szakasz fejlesztését az Arab Emírségek felé. 2039-ig a telek vételárát sem kell kifizetni a vevőnek, immár Budapestnek, ha ez a vasúti fejlesztés nem készül el – hívta fel a figyelmet.

A vonal fejlesztése azért is fontos, mert itt lassulnak be az esztergomi, a váci és a veresegyházi elővárosi vonatok is, itt szednek össze jelentős késéseket.

Itt keresendő az oka, hogy az esztergomi vonalról miért nem járhat több vonat a Nyugatiba – pedig igény lenne rá, ahogy Vác és Veresegyház felől is – mutatott rá a Vitézy Dávid.

A Rákosrendező fejlesztéséhez nélkülözhetetlen vasúti fejlesztést Lázár János 2022-ben leállította és a kormány azóta se csinált ezügyben semmit, még a tervezés se indult újra.

A fővárosi képviselő szerint legalább 6-7 évnyi munka, mire Rákosrendező mára használaton kívüli vágányai helyén várost lehet fejleszteni – és ez az arab fejlesztő esetén se lett volna másképp.