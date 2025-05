66 ezer forintba kerül egy havi konditerembérlet

Budapesten a legolcsóbb havi terembérlet 10 ezer forintba, míg a legdrágább 66 ezer forintba kerül. Nem csak a különbség ordító, hanem a szolgáltatások színvonala is, hiszen a drága bérletben sokszor benne van a wellness és az impozáns környezet is. Nem ritka az sem, hogy a „fancy” edzőhelyek árazásában benne van maga az az elit közeg is, amit a vendégek megfizetnek.

Ezzel ellentétben él a mondás, hogy a sportoláshoz nincs szükség pénzre. Az Economxnak nyilatkozók egy része egyetértett ezzel a bölcsességgel, és példaként az otthoni YouTube-os tornákat vagy a szabadtéri kondiparkokat említették.

Volt több olyan megszólalónk is, aki szerint elengedhetetlen, hogy az ember költsön valamennyit a sportolásra, ha ezt egészségesen akarja tenni, hiszen egy jó futócipő alsó hangon 50 ezer forintnál kezdődik.