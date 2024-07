Bőven tartalmaznak ritkafémeket azok a mélytengeri képződmények, amelyeket a Skót Tengertudományi Szövetség (SAMS) tengerfenék-ökológiai és biogeokémiai kutatócsoportja vizsgált. A Csendes-óceán északi részén az ún. Clarion-Clipperton zónában (CCZ) található fémes csomók a tengervíz elektrolízise révén termelnek oxigént – a folyamat során a tengervíz oxigénre és hidrogénre bomlik elektromos töltés jelenlétében, amit valószínűleg a csomókban lévő fémionok közötti elektromos potenciálkülönbségek generálnak.

vas- és mangán-oxidokat tartalmaznak. Emellett olyan fémek is kimutathatóak bennük, mint a kobalt nikkel és lítium, valamint ritkaföldfém elemek, például cérium – ezek mind kulcsfontosságúak az elektronika és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák számára.

A felfedezés érinti a bányászattal kapcsolatos felmérést is – nagyon is elképzelhető ugyanis, hogy ezek a polifémes csomók létfontosságú oxigénforrások lehetnek a mélytengeri ökoszisztémák számára. Az eltávolításuk pedig így nagyon jelentős károkat is okozhat. Mint Andrew Sweetman, a tanulmány vezető szerzője elmondta:

Ezzel a felfedezéssel sok megválaszolatlan kérdést vetettünk fel, és úgy gondolom, hogy sokat kell gondolkodnunk azon, hogyan bányászhatjuk ki ezeket a köveket, amelyek gyakorlatilag kőformájú akkumulátorok odalent.

A bolygón a jelenleg ismert élethez szükséges az oxigén , ami biológiai úton keletkezik fény segítségével, fotoszintézissel. A Csendes-óceán északi részén, a Clarion-Clipperton zónában a kutatók a mélyben „sötét oxigént” fedeztek fel. A kutatók a mélységben körülbelül burgonya méretű fémes csomókat találtak, amelyek szétszórva találhatók a Csendes-óceán fenekén, és teljes sötétségben képesek oxigént termelni – méghozzá biológiai segítség nélkül – idézi a raketa.hu a nemzetközi lapot.