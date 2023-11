Az SK On, a világ vezető akkumulátorgyára bejelentette, hogy akkumulátorcellák szállításáról szóló megállapodást írt alá a svéd elektromos autók gyártásával foglalkozó Polestarral, ezzel biztosítva a globális akkumulátorpiac további hosszú távú növekedését.

Az 1996-ban alakult Polestart 2015-ben vásárolta meg a Volvo Cars. A svéd autónagyhatalom sportos almárkája a nagy teljesítményű elektromos autók gyártásában jeleskedik, és 2017 őszén mutatta be első saját modelljét, a Polestar 1-t.

A megállapodás értelmében az SK On szállítja majd 2025-től az akkumulátor cellákat a Polestar luxuskategóriájú négyajtós kupéjához, a Polestar 5-hoz, melynek gyártása a tervek szerint 2025-ben kezdődik. A teljesen elektromos hajtású svéd márka négyajtós GT modellje a tervek szerint 650 kW (884 LE) teljesítménnyel és 900 Nm nyomatékkal kerül a piacra.

A Polestar 5 meghajtásáról az SK On ultrahosszú, 56 cm-es cellákból álló, nagy nikkeltartalmú akkumulátorai gondoskodnak majd. Ezek a magas energiasűrűséggel rendelkező akkumulátorok kiváló biztonsági tulajdonságokkal bírnak, ezt bizonyítja, hogy sikeresen megfeleltek a hőterjedési tesztek legszigorúbb feltételeinek is.

Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk a Polestarral ezen a csúcskategóriás elektromosautó-modellen.

- mondta Jee Dong-seob, az SK On vezérigazgatója.

Ezzel a megállapodással megerősítjük a partnerségünket, és bizakodóan tekintünk a további közös kooperációk felé.

Thomas Ingenlath, a Polestar vezérigazgatója hozzátette:

Az SK On-nal való kapcsolatunk gyümölcsöző volt a kezdeti szándéknyilatkozatunkat és a márkánkba történő befektetésüket követően. A Polestar 5 ezt a nagy kapacitású akkumulátort fogja tartalmazni, hogy a GT autótól elvárt teljesítményt tudja nyújtani.

2021-ben az SK Group egy New Mobility Fundon (Új Mobilitási Alapon) keresztül fektetett be a Polestarba. A két vállalat szándéknyilatkozatot is aláírt, hogy erősítse együttműködésüket az elektromos járművek terén.