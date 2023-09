Az építőipar, amely magában foglalja az ingatlanokat, az infrastruktúrát és az ipari szerkezeteket, a világgazdaság egyik legnagyobb ágazata és a világ GDP-jének jelentős részét teszi ki. Becslések szerint bőven 10% feletti arányról van szó, mely gazdaságilag azt is jelenti, hogy az innováció, a fenntartható fejlődés és a helyes gazdasági döntések trillió dolláros értékkel bírnak. Ne gondoljuk azt, hogy ez egy újkeletű gondolkodás és egy teljesen új témakör. Ennek alapját az Ipar 4.0 – amit a negyedik ipari forradalomnak is szokás nevezni – már megteremtette azzal, hogy nagyrészt digitális megoldásokon alapuló technológiákat integrált az ipar és a gyártás világába azzal a céllal, hogy növelje a hatékonyságot és termelékenységet.

Az ASUS szakemberei és termékei már az Ipar 5.0-ban segítik ezt a dinamikusan fejlődő szegmenst, hiszen az Ipar 4.0 által elhozott, jórészt digitális transzformáció folyamatosan újabb és újabb lépcsőfokhoz érkezik. 2023-ban már minden meghatározó piaci szereplőnek tisztában kell lennie azzal, hogy mi az a mesterséges intelligencia vagy kiterjesztett valóság és különösen nagy figyelmet kell fordítania a kiberbiztonságra. A kiberbiztonság jelentőségét nem lehet elvitatni, az üzletben meghatározó adatok védelmét szolgáló biztonságos rendszerek bevezetése a gazdasági szereplők és kormányok számára kiemelt fontosságú kell hogy legyen.

Az ASUS több évtizedes innovációs tapasztalatával az ASUS ExpertBook és ProArt modellek a megbízhatóságon, agilitáson és hozzáadott értéken alapszanak, melyek egyszerű vállalati vezérléssel és kiemelkedő adatvédelmi megoldásokkal társulnak. Az alig 1 kilogrammos Expertbook B9-es modellek az üzleti kiválóságot prezentálják. A magnézium-lítium felépítés és szerkezeti merevítés nem csak az iparágvezető katonai teszteknek áll ellen, hanem a világ egyik legkönnyebb üzleti laptopjává is teszi a család tagjait. Az innovatív megközelítés és sokéves tapasztalat gyümölcse az ASUS ExpertBook B5 OLED, melynek gyorsaságát és megbízhatóságát a legmodernebb hardverek garantálják. A lenyűgöző képminőséget kínáló OLED kijelző pedig a professzionális munkát is kiszolgáló színhű megjelenítés mellett a szemek egészségére is ügyel, hiszen a hagyományos megoldásokhoz képest sokkal kevesebb káros kék fényt bocsájt ki.

Az ASUS ExpertBook B7 Flip elég erős, hogy mindennapos munkaállomásként működjön, ugyanakkor eléggé sokoldalú, hogy a negyvenedik emeleten elhelyezett ideiglenes tervezőasztalon vagy a daru vezérlőállomásán is megállja a helyét a 360-fokban kihajtható érintőképernyőjével. Az ASUS ProArt Studiobook széria pedig az ipar kevésbé fizikális részén nyújt biztos alapot a fejlődéhez, hiszen kiemelkedő képeségekkel rendelkező mobil munkaállomásokról van szó. Az immerzív, 4K-s OLED kijelző mellett kimagaslóan nagy számítási teljesítményt kínáló Intel Xeon processzorral és dedikáltan kreatív alkalmazásokhoz, valamint ipari számításokhoz készült NVIDIA RTX A5000-es grafikus vezérlővel rendelkezik. Az úttörő ASUS Dial pedig olyan pontos és kényelmes vezérlést tesz lehetővé a kreatív alkalmazásokban, melyre eddig mobil munkaállomásokban nem volt példa.

Az ASUS üzleti megoldásai a vezető technológiai formuláknak, valamint az innovatív és fenntartható megközelítésnek köszönhetően egyedülálló módon segítenek a szervezeteknek az üzleti sikerek elérésben.