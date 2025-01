Szerdán mutatták be a Samsung Galaxy széria legújabb: Galaxy S25 névre hallgató darabját, és vele egyidőben az új frissítéseket is az androidos telefonokra, amik között helyet kapott több, a mesterséges intelligenciára épülő program.

Az egyik fő újítás a Now Bar névre keresztelt funkció, ami – a fejlesztő ígérete szerint – bármiféle alkalmazás megnyitása nélkül összeszedi, kategorizálja, majd a készülék képernyőjén megjeleníti a mindennapokban leginkább szükséges információkat. Annika Bizon, a Samsung brit igazgatója a The Sunnak elmondta, hogy a Now Bar segítéségével

egyetlen kényelmes pontból irányíthatjuk a a szórakozást, útba igazítást kérhetünk, más nyelveken kommunikálhatunk, vagy leszervezhetjük a következő találkozónkat.

Magyar idő szerint január 22-én, szerdán 19:00-kor mutatták be a Galaxy széria legújabb, már a Now Barral ellátott változatát. Az eseményt követően azonnal elindultak a Samsung Galaxy S25, S25+ és S25 Ultra előrendelések.