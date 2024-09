Nagyjából 2 milliárd dollár (több mint 700 milliárd forint) értékben vásároltak orosz olajból készült üzemanyagot a nyugati országok az idei első fél évben, kihasználva egy szankciós kiskaput.

A Center for Research on Energy and Clean Air és a Center for the Study of Democracy által készített elemzés szerint három török finomítóból származó importnak köszönhetően az elmúlt hónapokban jelentősen növekedett a Nyugat-Európába szállított orosz nyersolajból készült benzin, dízel és olajtermékek volumene.

2024 első felében az EU, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és más nyugati szövetségesek mintegy 2 milliárd dollár értékben vásároltak orosz olajból készült üzemanyagot a három török létesítményen keresztül – írja a Politico.

Törökország 2023-ban 34 százalékkal, az idei első félévben 70 százalékkal több orosz olajat vásárolt, mint a megelőző év azonos időszakában.

Az egyik törökországi finomító, az azerbajdzsáni tulajdonban lévő Star Aegean 98 százalékban orosz nyersolajtól függ és az ellátásának mintegy 73 százaléka az orosz energiaipari óriáscégtől, a Lukoiltól származik. Innen 10 hordóból csaknem kilencet az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek vásárolják meg.

Szankciós kiskapu

A törökországi import teljesen legális, mivel a szankciók ellenére az Európai Unió és nyugati szövetségesei továbbra is vásárolhatnak orosz eredetű olajterméket, ha azt egy másik országban, jelen esetben Törökországban dolgozzák fel.

Vaibhav Raghunandan, a Center for Research on Energy and Clean Air elemzője kiemelte:

Amikor az EU Törökországból importál benzint, az 10 százalékkal olcsóbb, mintha Szaúd-Arábiából hozná.

Ezért javasolta 2023-ban Oleg Ustenko, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkori gazdasági tanácsadója hogy „minden, a G7-országokba irányuló finomított termékre vonatkozó tilalmat” kellene bevezetni. Ezzel visszaszorítanák, hogy Törökországhoz, Indiához és Kínához hasonló közvetítőkön keresztül szerezzenek pénzt a Kremlhez kötődő vállalatok.