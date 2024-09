Megoldódni látszik – egy időre legalábbis – az orosz olajszállítás kérdése Magyarországra és Szlovákiába, miután a Mol a múlt héten új szerződést kötött a kőolajszállító cégekkel. A részletekkel kapcsolatban még nem hozott nyilvánosságra mindent a Mol, illetve van egy lényeges kérdés, amelyről semmit nem lehet tudni, ez pedig az ukrajnai tranzit biztosítása.

Ez azért fontos, mert a Mol közleménye szerint az Oroszországból érkező kőolajmennyiség szeptember 9-től már a belarusz-ukrán határon a magyar olajtársaság tulajdonába kerül (korábban csak az ukrán-magyar határon történt meg az átvétel). A szerződés módosítására ettől függetlenül szükség volt, másképp nem lehetett megoldást találni arra a problémára, hogy a Mol fő oroszországi beszállítóját, a Lukoilt Ukrajna szankciós listára vette.

Csakhogy ezzel a Molnak nemcsak plusz költségei keletkeznek (az ukrajnai tranziton), de egy új problémával is szembesül, háborúban álló országon való szállításra ugyanis senki nem fog a magyar olajvállalattal biztosítási szerződést kötni. Alapesetben egy Mol szintű régiós nagyvállalattal biztosítási szerződést kötni remek üzlet, Magyarországon például a Mol értékes vagyonelemeinek (Dunai Finomító, TVK, vagy az új poliol üzem) biztosítása is az év üzlete a konzorciumban részt vevő biztosítótársaságoknak.

Merőben más azonban a helyzet, ha egy olyan szállítmányra kellene biztosítást kötni, amely háborús országon halad keresztül. Ugyanez volt a helyzet a húszi lázadók miatt a Vörös-tengeren, az olajtanker üzembentartók két dolog közt választhattak:

áthaladnak a problémás területen szállítmánybiztosítás nélkül,

vagy jelentős időveszteséggel és pluszköltséggel megkerülik Afrikát.

Az Economxnek nyilatkozó szakértők szerint szinte kizárt, hogy európai biztosítók leszerződjenek a Mol olajára az ukrán szakaszon, egyszerűen túl nagy a kockázat, bármikor megsérülhet a vezeték és alapesetben is kizáró ok egy biztosítás megkötésére vagy kártérítési kötelezettség teljesítésére ha háborúban álló országban történik káresemény.

Sok a bizonytalan kérdés még a Mol új szerződésével kapcsolatban – mondta lapunknak Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari szektorelemzője. Az egyik ilyen kérdés a biztosítás, illetve az, hogy mennyi lesz a Mol extra költsége. Az elemző szerint hordónként 1,5 dollár költségnövekedést okoz, hogy a Mol már az ukrán-belarusz határnál átveszi az orosz olajat, mivel korábban az orosz partnerük állta az ukrajnai szállítás költségét.

Hozzátette, azt sem lehet kizárni, hogy ezt a 1,5 dollár/hordó extra költséget a Mol végül érvényesíteni tudja az orosz beszállítóknál, vagyis ennyivel olcsóbb lehet a vételár. Az viszont borítékolható, hogy az új szerződés miatt a Mol működőtőke igénye nőni fog.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az Indexnek adott interjúban is megerősítette, hogy a most létrehozott alternatív rendszerrel emelkedni fognak a Mol költségei, de még mindig jobban járnak így, mintha Horvátországon keresztül szállítanának be kizárólag.

Pletser Tamás arról is beszélt az Economxnak, továbbra is kockázat, hogy Ukrajna elzárja a Barátság kőolajvezetéket. Mint mondta, 2029-ig érvényben van egy szerződés az orosz és az ukrán tranzitcégek között, de nem világos, hogy a Mol által most tető alá hozott új megállapodás azt felülírja vagy sem.

A Molnak annyiban talán szerencséje van, hogy a Barátság vezetéken nem ő az egyetlen vásárló, hanem még a csek Unipetrol is azon keresztül kap orosz olajat. A csehek legkésőbb 2025 végére tervezik a teljes leválást a Urals típusú olajról. Még egy rizikófaktor van Pletser Tamás szerint, ha a novemberi amerikai elnökválasztáson Kamala Harris győz, akkor az ukránok nagyobb eséllyel kapcsolhatják le a Barátság olajvezetéket. Mint mondta, egyre kevesebb érdekük fűződik az ukránoknak a vezeték üzemeltetéséhez, a tranzitdíj nem kompenzálja azt, amekkora bevételhez jutnak az őket megtámadó oroszok.

Szóval összességében elég sok a rizikófaktor, ami alapján a Mol nem veheti biztosra, hogy a vezeték folyamatosan működjön.

A Mol korábban jelezte, hosszú távú stratégiájának keretében arra készül, hogy 2027-től működnének teljes mértékben orosz nyersolaj nélkül. Ezért a Mol 500 millió dollárt fordít a következő években a pozsonyi és a dunai finomítóinak a fejlesztésére, hogy azok teljes mértékben képesek legyenek a tenger felől érkező szállítmányok feldolgozására. Ezek a beruházások 2026-ban fejeződhetnek be, így 2027-től papíron megvalósulhat az orosz nyersolajjal való szakítás.

Az ukrajnai szállítmánybiztosításról, a várhatóan megemelkedő költségekről kérdeztük a Molt is, amint válaszolnak frissítjük a cikkünket.