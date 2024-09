Nincs amögött igazságtartalom, hogy romokban lenne a magyar egészségügy, mondta a Mandinernek Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. Úgy véli, ezt a baloldal terjeszti. Kétségtelen, hogy nem tökéletes a rendszer, de sosem állították. Sőt. Az egészségügyet folyamatosan lehet és kell is fejleszteni, ám egy biztos: jobb állapotban van, mint amit gondolunk róla.

A pandémia alatt mindenki hányta az epét, ám egyértelműen kiderült, valójában mennyire szervezettek volt minden, a védekezés eredményes volt, mondta az államtitkár.

Arra, hogy Magyarország GDP-arányosan jóval az uniós átlag alatt költ az egészségügyre, sőt folyamatosan csökken az egészségügyre szánt forrás, azt válaszolta: az Eurostat szerint nagyjából 7,4 százalékot költenek egészségügyre, ami kétségkívül elmarad az átlagtól, de a valós arány 9 százalék körül van, mert vannak egyházi intézmények és a modellváltó egyetemek is, utóbbiak közalapítványok kezében vannak.

Szerinte hatékonyabb az egészségügyben az is, hogy a gyógyszer és az orvosi eszközök beszerzését központosították, ezzel 8 milliárd forintot spóroltak.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint ezer milliárd forint hiányzik az egészségügyből, Takács Péter szerint ezt a számot a kamara tőle vette. Sosem titkolták, hogy van forráshiány a magyar egészségügyben, de ezt év végén mindig rendezik. Idén is több kórházkonszolidáció lesz, jövőre pedig egy új szisztéma indul. Úgy fogalmazott, ideje volt felülvizsgálni az úgynevezett homogén betegségcsoportok szerinti finanszírozást. Azt is mondta, hogy a szuperkórházat most nem tartja gazdasági realitásnak.

A bezárt szülészeti osztályokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszert 10,5 millió emberre tervezték, s évi 140-150 ezer születésre. Mindkét szám jelentősen csökkent. A legbonyolultabb beavatkozásokat pedig lehetőség szerint a nagyobb intézményekbe érdemes centralizálni, ahol a legjobb orvosok és a legmodernebb eszközök állnak rendelkezésre. A kórházak osztályainak bezárásával kapcsolatos híreket is hisztériakeltésnek nevezte.

Valamint úgy fogalmazott, hogy hülyeség, hogy a kormány tudatosan terelné a magánellátás felé az embereket, a lerohasztott állami egészségügy pedig legfeljebb a szegényeknek marad meg.

A magánegészségügy egy idő után nem tud kellő biztonságot adni. Az állami rendszerhez való hozzáférést pedig folyamatosan javítják, például könnyebben lehet online időpontot foglalni, az EgészségAblak applikációban.

A kánikulában túlmelegedett kórtermekkel kapcsolatban megjegyezte: a légtechnikával kapcsolatos hibákat a lehető leghamarabb el tudják hárítani, csak erre félretettek 1,5 milliárd forintot. Az elmúlt években tizennégy kórházban teljesen kicserélték a klímát. Amikor a KEF átvette az üzemeltetést, 416 lift nem működött, most „csak” 207 nem üzemel éppen, a kórházakban több mint 1600 lift van.

Az államtitkár szerint nonszensz, amit Magyar Péter művel, bolsitempó. Beszélt arról is, hogy Magyar Péter nem akarta, hogy a nagymamáját a területileg illetékes János-kórházba vigyék, és neki is írt sms-t ami megvan a telefonjában, hogy vigyék a Honvédkórházba.