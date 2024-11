Megtartotta karácsony előtti sajtótájékoztatóját a Magyar Édességgyártók Szövetsége, ahol kiderült, idén decemberben kevesebb eladott mennyiségre számítanak, ugyanakkor a termékek drágulása miatt több bevételt várnak, mint tavaly ilyenkor.

Minden drágulni fog

A szövetség elnöke elmondta, idén a középkategóriás szaloncukrokat 5 500-7 000 forint közötti értékben, míg a prémium termékeket 13 000-16 500 forintért vásárolhatjuk meg.

Sánta Sándor jelentős áremelkedésről számolt be az édességpiacon,

a csokoládé 10 százalékkal,

a cukor pedig 50 százalékkal nőtt az utolsó negyedévben.

Tavaly 900 tonna csokimikulást vásároltunk, idén kevesebbre, 850 tonnára számítanak, ez körülbelül 8 milliárd forintos értéket jelent.

Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A karácsonyt megelőző időszakban nagyjából 3-3,5 tonna szaloncukor eladására számítanak, s az áremelkedések miatt ez várhatóan megközelíti a 20 milliárd forintos értéket. A szövetség úgy számol, hogy

a teljes decemberi édességforgalom 50 milliárd forint körül mozog majd.

Sánta Sándor azt is elmondta, hogy a 2024-es év a turbófigurák és a turbó ízek éve: a hagyományos mikulások mellett idén bővül a termékkör, jön a karamellás, rizspelyhes változat, de számíthatunk 3D technológiával készült termékekre, és mentes-kísérletekre is, de az eddigi tapasztalatok alapján utóbbi nem igazán szeretik a fogyasztók.

Számos tényező nyomja fel a karácsonyi édességek árát

Nagyban meghatározta 2024-ben a termelési költségeket a munkabérek emelkedése – nemzetgazdasági átlagban +12,5 százalék –, a logisztika és fuvarozás területén tapasztalható 18 százalékos drágulás, illetve a csomagolóanyagok árának megugrása is. Utóbbi kapcsán Sánta Sándor arról számolt be, hogy a papír 50 százalékkal, míg az alu(fólia) 70 százalékkal drágult.

A szervezet elnöke szerint nem kell félni attól, hogy a gyártók rosszabb termékeket küldenének a polcokra, a csökkenő vásárlási mennyiség ellenére a minőség továbbra is fontos lesz, s arra kell számítanunk, hogy előretörnek a sajátmárkás termékek is. Emellett igény lesz a kisebb kiszerelésekre is, illetve az idei trendek alapján úgy tűnik, hogy sok sajátkészítésű édesség is az ünnepi asztalra kerül, elég ha csak az influenszerek által mostanában futtatott dubaji csokira gondolunk.

Kiderült, melyik lett az év szaloncukra

Az eseményen bejelentették azt is, hogy melyik lett az év legjobb szaloncukra. Idén már ötödik alkalommal rendezték meg ezt a versenyt, amelyen az összes hazai szaloncukrokat gyártó cukrászda ringbe szállhatott.

Kovács Ádám és Kovács Gergely szervezők elmondták, a verseny idén tovább növekedett és pár érdekes számot is megosztottak: a győzteseket 157 szaloncukor közül választották ki, a kiírás 8 kategóriájának a zsűrizésben több, mint 300 kóstoló segített, és a kóstolásokra több, mint 7 ezer szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre.

Kovács Ádám és Kovács Gergely Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Az Év Szaloncukra 2024 címet

a maklári Stühmer Körtezselés-muskotályos szaloncukra nyerte el,

a második helyezett a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett,

míg a harmadik helyen a Sulyán Cukrászda szaloncukra végzett.

A szakmai kategória győztese a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett, második helyen végzett a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda Vörösboros málna szaloncukra, a harmadik pedig a Szent Korona Cukrászda Pilvax Petőfi 200 sós karamellás kávés szaloncukra lett.

Az „ízek versenyében” idén a legkedveltebb szaloncukor fajta, a zselés szaloncukor kiemelt kategória volt, de idén új ízkategóriaként jelent meg a sós karamella, az alkoholos italok ihlette szaloncukrok és a desszert ihlette szaloncukrok kategória is. A legjobb zselés termék a Szamos feketeribizli zselés szaloncukra lett, a második szintén a Szamostól egy málnazselés szaloncukor lett és harmadik helyen végzett a Szerencsi Retro gyümölcsízű szaloncukra.

A legjobb sós karamellás szaloncukor a kiskunlacházi Demeter Chocolate sós karamellás szaloncukra az alkoholos italok ihlette kategóriában a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett, a legjobb desszertek ihlette szaloncukor kategóriában a szilvásgombóc ihlette szilvás fahéjas szaloncukra lett a szombathelyi Chocofive-tól.

A gyerekek kedvence kategóriában az első helyezést ért el a Chocofive robbanócukros szaloncukra, a második a Sulyán Cukrászda popcornos robbanócukros szaloncukra lett, a harmadik pedig a pápai Ricsi Cukrászda Kinder szaloncukra, az Év Új íze az orosházi Hóvirág Fagylaltbár barackos-mogyorós szaloncukra lett, amit az idén először megjelenő új termékek közül választottak ki.

Elrepült a kakaó ára, ne számítsunk stabilizálódásra

Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a Kiváló Minőségű Élelmiszer KMÉ védjegyrendszerről osztotta meg gondolatait, Felkai Beáta szerint a rendszer célja, hogy ellenőrzött és biztonságos legyen a minőség, ezáltal a fogyasztó biztonságban érezheti magát. Ez a védjegy 2018 óta létezik, s a lakosság már tudja, hogy csak olyan termék nyerheti el ezt a védjegyet, ahol volt Nébih audit.

A helyettes államtitkár azt is elmondta, hogy nemsokára indul egy marketingkampány is, melyre influenszerek is jelentkezhetnek. A pályázható termékkörök száma 2024-ben már 58-ra duzzadt, a szaloncukor is az idei évben került be, ráadásul nyáron hungarikummá minősítették.

Sánta Sándor kiemelte, hogy a kakaó világpiaci árának folyamatos növekedése miatt az átlagot magasabbra kell tenni, és

sajnos nem számíthatunk arra, hogy konszolidálódni fognak az édességárak, folyamatos emelkedés várható a piacon.

A kakaó világpiaci árának alakulása Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A korábban évekig 2 ezer dolláros tonnánkénti áron mozgó termék idén tavasszal 10-12 ezer dollárra emelkedett. Az elemzők akkor arra számítottak, hogy ez 5 ezer környékén stabilizálódik majd, de a gyenge minőségű termés miatt ismét 8 ezer dollár körüli értékre ugrott.