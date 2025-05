A rendszeres testmozgással kapcsolatban az elmúlt évtizedek nagy epidemiológiai és klinikai vizsgálatai elegendő bizonyítékát adták annak, hogy a sport hatékonyan alkalmazható nem csupán a betegségek megelőzésében, de a terápia részeként, akár krónikus betegeknél is – mondta Vágó Hajnalka, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Sportorvostan és Kardiológiai Tanszékének professzora.

A fizikai aktivitás szinte minden szervünkre pozitív hatással van. Bizonyítottan csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet, és segít megelőzni a koszorúér-betegséget. Javítja az inzulinérzékenységet – ez különösen fontos a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében vagy kezelésében –, sőt, bizonyos daganatos megbetegedések megelőzésében is szerepet játszik.

Enyhítheti a változókori tüneteket, segíthet megelőzni a csontritkulást, és általánosságban véve lassítja az öregedést. A rendszeres mozgás hatására javul a test zsír-izom aránya, csökken a stressz, és a depresszió megelőzése szempontjából is fontos – hangsúlyozta Vágó Hajnalka.

Az elhízás betegség, méghozzá halálos Kedvezőtlen adat, de több mint 5,5 millió magyar él ma súlytöbblettel , napjaink egyik legjelentősebb járványává nőtte ki magát az obezitás, mondta korábban egy háttérbeszélgetésen Merkely Béla , belgyógyász, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora. A szív- és érrendszeri megbetegedések az első számú gyilkosai a lakosságnak. Az Európai Unióban évente 1,8 millió haláleset köthető ezekhez a betegségekhez.

Az elmúlt évtizedek nagy átfogó epidemiológiai és klinikai vizsgálatai azonban arra is bizonyítékul szolgáltak, hogy a rendszeres testmozgás nem csupán a betegségek megelőzésében, de a terápia részeként is hatékonyan alkalmazható. Egy tanulmány adatai szerint, amikor magas kardiorespiratorikus állapotban van a test, vagyis a szív- és légzőrendszer tartós fizikai aktivitás során oxigént szállít a vázizomzatba, akár 20 százalékkal is csökkenhet az összhalálozás kockázata, így jelentősen javítva az életkilátásokat.

A rendszeres testmozgás, a javuló edzettség hatására létrejövő előnyös változások a szervezetben a krónikus betegségben szenvedők esetében is bizonyítottan javítja az életkilátásokat

– tette hozzá Vágó Hajnalka.

Akinek a kezelőorvosa engedélyezi, vagy kifejezetten javasolja is a rendszeres testmozgást, mindenképpen hallgasson a jó tanácsra, mert ezzel akár a betegsége előrehaladását is lassíthatja.

Nagyon kevesen sportolnak A mozgáshiány naponta 37 ember halálát okozza Magyarországon, mondta a Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület (ÉMOT) konferenciáján Révész Máriusz , az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. A mozgásszegény életmód a halálozások 9,7 százalékáért felelős. Ez drámai adat, fogalmazott az államtitkár. Magyarországon a minimális fizikai aktivitást a lakosság 4 százaléka teljesíti, mondta Babai László, a Neta Bölcsek Tanácsának tagja. A nők 51 százaléka, a férfiak 62 százaléka soha nem mozog.

A kardiológus, sportorvos professzor példaként a koszorúérbetegség miatt végzett beavatkozást vagy műtétet említi, amelyeket követően, már a korai időszakban javasolt a rehabilitáció részeként testmozgás megkezdése alacsony vagy közepes intenzitással. Stabil koszorúérbetegség esetén legalább heti 150 perc közepes intenzitású rendszeres testmozgás javasolt legalább heti 3 nap, de akár 6-7 napra elosztva.

Az Európai Kardiológus Társaság ajánlása szerint heti legalább 150 perc közepes intenzitású (ami 300 percre emelhető) mozgás lenne az ideális, lehetőség szerint heti 4–5 alkalomra elosztva.

Érdemes a hétköznapi tevékenységek során is növelni a fizikai aktivitást. A háztartási vagy a kerti munkák révén, lehetőség szerint gyalog megtenni a munkahelyre vezető út legalább egy részét, vagy lift helyett a lépcsőt használni. Ezen tevékenységek azonban még nem számítanak sajnos edzésnek, viszont már napi plusz 10-15 perc séta is fejthet ki jótékony hatást. Az egészségmegőrzéshez azonban mindenképpen szükség van olyan dinamikus testedzésre, ami a nagy izomcsoportokat mozgatja meg, mint a gyaloglás, futás, kerékpározás vagy az úszás.

Emellett fontos az izomerő megtartása, javítása is, amit például a saját testsúlyos vagy súlyzós edzésekkel érhetünk el. Ennek és a koordináció javításának a jelentősége idősebb korban felerősödik, amikor az izomtömeg természetes módon csökken, és az elesés kockázata megnő

– mondta Vágó Hajnalka.

A fizikai edzettség a fizikai jóllétet jelenti, azt az állapotot, amikor megfelelő erőnlétben és energiaszinten tudjuk ellátni hétköznapi feladatainkat anélkül, hogy az túlságosan megterhelő, stresszt okozó vagy fárasztó lenne. A szakemberek még egyebek mellett megemlítik a karidovaszkuláris (szív-érrendszeri) fittséget (amit az aerob kapacitással is jellemeznek) és a vázizomzat edzettségét, amelyek alapvetően fontosak a megbetegedési és halálozási kockázatok csökkentése szempontjából. A szakértők a fittség mérést általában futópadon vagy kerékpáron terhelésélettani vizsgálattal (spiroergometria) végeznek.