Rendkívül erős előadói felhozatallal kavarja meg az ingatlan- és építőipari konferencia piacot a május 16-i Proptech Innovation NOW. Az ötödik éve megrendezett esemény több mint 60 nemzetközi és hazai előadót vonzott a régióból. Közülük, többek között a XXI. század egyik legmonumentálisabb építészeti vállalkozása, a NEOM projekt képviselőjével is beszélgethetnek a konferencián résztvevők.

Digitális transzformáció magyar húzóágazatokban

A Proptech Innovation NOW egy teljes napon át köti össze élőben a leginnovatívabb építőipari és ingatlanpiaci szereplőket azért, hogy elősegítse a hazai ágazat fejlődését, a szakma továbbképzését.

A lassú adaptáció és a low-level digitalizáció minden szektorban egyértelmű versenyhátrány. Szerencsére Magyarországon is vannak olyan „digitális fecskék”, akik szívesen osztják meg a tapasztalataikat és akiktől tanulhatunk. „Az én vízióm az, hogy konkrét tudásmegosztással, az érdekelt felek összeismertetésével segítsem elő a hazai ingatlanpiac digitális felzárkózását” – mondta el Kalmár Zoltán, a rendezvényt jegyző Proptech Hungary Kft. alapítója és ügyvezetője.

„Éppen ezért is tartottam fontosnak a szabályozási oldal képviselőjét is meghívni, Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára személyében” – tette hozzá.

A szervező kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének és az elmúlt 6 év szakmai munkájának eredménye, hogy hívására több mint 60 szakember csatlakozott előadóként a rendezvényhez egy teljes napra Budapesten. A vállalati és teljes szektorra kiterjedő digitális transzformációt több szekcióban dolgozzák fel: fenntarthatósági (beleértve az ESG-t és az e-mobilitást), tudatos adathasználat, mesterséges intelligencia, építőipar (BIM, FM), illetve a kereskedelmi ingatlanpiac és a lakóingatlan piac innovációi 3 teremben várják a résztvevőket.

AI-tól ESG-n át a kognitív városig

A hazai digitalizációs tapasztalatokat olyanok hozzák el, akik az elmúlt években konkrét lépéseket tettek a felzárkóztatásra és akik esetenként néhány lépéssel a piac előtt haladnak: ESG szakértők, innovátorok, tech guruk, startupperek mutatnak be független ügyfél- és fejlesztőoldali esettanulmányokat, megoldási javaslatokat, fejlesztéseket.

A legtöbb előadót és szakmai eredményeiket személyesen is ismerem. Csak olyanokat kérek fel, akikről tudom, hogy az építőipar és az ingatlanpiac ágazati digitalizációja nem csak a szavak és nem csak a saját üzletük szintjén fontos számukra: edukálnak és inspirálnak

– osztotta meg az előadókkal kapcsolatos elvárását Kalmár Zoltán, majd hozzátette: „A külföldi előadók kivétel nélkül jó ismerőseim. Őket nemzetközi konferenciákon ismertem meg és tudom róluk, hogy mindannyian valami új és friss tartalmat hoznak Magyarországra.”

Magyarországon először lesz jár előadóként Fahad Al Tomaihy (vezérigazgató, Szaúdi Állami Ingatlanok Főhatósága - SPGA-KSA), akit a 170 km hosszú THE LINE projekt koncepciójáról is kérdezhetjük, betekintést nyerve az okos városok gondolatát meghaladó kognitív városok logikájába.

A külföldről érkező digitális transzformáció, AI-boom és szabályozási környezet best practice és fuckup sztorijait James Dearsley (Unissu), Andrew Knight (RICS) és Dirk Paelinck (EU PropTech House) hozza el, az ő személyes tapasztalataik rendkívül fontosak a hazai, kialakítás alatt levő szabályozás miatt is. A CEE régiót a szlovák és a cseh piac legaktívabb proptech szereplői is meghívást kaptak, így betekinthetünk a hasonló fejlődésű és méretű piacok digitalizálási mechanizmusába és kihívásaiba is.

„A hazai proptech fejlesztése a szívügyem, amihez ez az éves konferencia egy nagyszerű eszköz, de csak akkor látja el a szerepét, ha valódi értéket ad, hiszen a tartalom szent és sérthetetlen - ezt viszont az első rendezvény óta őrzöm” – tette hozzá a Proptech Hungary Kft. ügyvezetője.

A jelen konkrét innovációi a jövő kihívásaira

A 2023-as Proptech konferencia egyik nagy sikerű kezdeményezését, a szakmai workshopokat idén is megszervezik; a résztvevők által közösen megszavazott, valós problémák megoldásán a hazai piaci szereplők együtt dolgoznak.

A már működő megoldások élő demóban is megtekinthetők a kiállítótérben, míg a jövő bemutatására startup session-ök állnak rendelkezésre, ahol a hazai startup szcéna legígéretesebb proptech megoldásszállítói prezentálják ötleteiket szakmai grémium előtt. A Proptech Innovation NOW konferencia május 16-án, a Budapest Music Centerben kerül megrendezésre. Jegyek a rendezvény hivatalos honlapján vásárolhatók.