Közeleg a fenntartható árstabilitás

Augusztusban 3,4 százalék lett az infláció a tavalyi azonos hónaphoz képest, ezzel közel négy éve először sikerült megközelíteni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célértékét, ami 3 százalék. Ha arra lehetne számítani, hogy ez most már a következő hónapokban, években így is marad, sőt, fenntarthatóan eléri a 3 százalékot, végleg a múlténak lehetne mondani az elmúlt évek inflációját.

Hogy ez így lesz-e, azt természetesen nem lehet tudni, hisz egy hónap adata még nem elég ennek eldöntéséhez, döntő, hogy mi történik az év hátralévő négy hónapjában. Az MNB eddig azzal számolt, hogy fenntarthatóan jövőre térünk vissza az árstabilitáshoz, ennek valószínűsége most nagyot nőtt a jelenlegi adattal.

A szolgáltatások még erősen drágulnak

A folyamatok hasonlítanak az Egyesült Államokban, illetve az eurózónában tapasztaltakhoz: a csökkenő trend egyértelmű, de eddig kisebb felpattanások tarkították, és egy érdekesség mindenhol jellemző: az áruk ára kisebb mértékben növekszik, a szolgáltatásoké viszont még jóval az inflációs cél fölött.

Ennek megfelelően a KSH adatai szerint a szolgáltatások drágulása 9,5 százalék volt augusztusban, a testápolási szolgáltatások 10,6 százalékkal drágultak, a lakbérek növekedése ugyancsak 10,6 százalék volt. Az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás ennél alig alacsonyabb mértékben, 10,5 százalékkal drágult, a járműjavítás és -karbantartás 9,6 százalékkal került többe. A sport- és múzeumi belépők 8,8, a lakásjavítás és -karbantartás 8,5, az üdülési szolgáltatás 6,2százalékkal drágultak.

Élelmiszerárak

Nézzük ezekután a különféle áruk adatait. Az élelmiszerek ára 2,4százalékal nőtt, ami kifejezetten kedvezőnek mondható, miután korábban ez a termékcsoport drágult leginkább. Az élelmiszereken belül a liszt ára 27,7 százalékkal ugrott meg, a csokoládé és kakaó ára 10,6 százalékkal drágult, ami nem meglepő a kakaó világpiaci árának az elmúlt egy évben látott elszállása okán. Az éttermi étkezés 8,0, a gyümölcs- és zöldséglé 6,7, az étolaj 5,5, a tej 4,8, az alkoholmentes üdítőitalok 4,4, a sertéshús 3,4százalékkal került többe.

Árcsökkenésre is van példa

A termékcsoporton belül árcsökkenés is zajlott: a száraztészta ára 8,1, a tojásé 7,9, a tejtermékeké 5,7, a cukoré 4,6, a kenyéré 1,7 százalékkal csökkent. Ami az egyéb termékcsoportokat illeti: a ruházkodási cikkek ára 4,5, a szeszes italok, dohányáruké 3,9 százalékkal emelkedett, utóbbin belül a dohányáruké 3,8 százalékkal. A háztartási energia 4,3, ezen belül a vezetékes gáz 9,4, az elektromos energia 1,7 százalékkal olcsóbb lett.

A tartós fogyasztási cikkekért 0,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 6,7százalékkal csökkent, az ékszereké 9,2, az új személygépkocsiké 6,6, a szobabútoroké 2,3, a konyha- és egyéb bútoroké 1,7százalékkal nőtt. A gyógyszerek, gyógyáruk 5,9százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok 2,9százalékkal olcsóbbak lettek.

Nem mindenki optimista

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint ugyan kedvezőbb lett a helyzet, de az inflációs nyomás még jól látható, szerinte az év végére 4,8 százalékra gyorsulhat az infláció, 2024-ben éves átlagban 3,9 százalékos lehet a mutató, jövőre pedig 4 százalékra lehet számítani a jelenlegi kilátások alapján. Az éves maginflációról pedig elmondta a szakember, hogy augusztusban 4,6 százalékra lassult az előző havi 4,7 százalékról. A következő hónapokban az adat a 4,5-5 százalékos tartományban maradhat, ami továbbra is inflációs nyomásra utal.

Átmeneti emelkedés után jövőre jöhet az árstabilitás

Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője szerint szeptemberben a magas bázis miatt ismét 4 százalék alatti éves adatra lehet számítani. Év végére azonban ismét megemelkedhet az éves infláció, elsősorban a nagyon alacsony bázis miatt. Év végére az adat továbbra is 4,5 százalék környékére várható a mai adatközlést követően. Amit közelről kell figyelni, hogy a maginfláció a következő hónapokban hogyan alakul. A 3 százalékos jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése csak 2025-ben, annak is inkább a második felében várható, noha az éves átlagos infláció még a jövő évben is meghaladhatja még a 3 százalékot, 3,5 százalék körül alakulhat.

Várható kamatpálya

A mai adat megjelenését követően az elemző szerint meglepetést jelentene, ha szeptemberben nem csökkentené tovább az alapkamatot az MNB. A fejlett piaci jegybankok várható kamatpolitikája alapján is van még tér a további csökkentés előtt idén. Ugyanakkor óvatosságra int a forint elmúlt napokban látott gyengülése, amivel kikerült az augusztus eleje óta jellemző, 392-396 forint közötti sávból az euró árfolyama.

Ez egyelőre nem veszélyezteti az idei évre prognosztizálható, további kamatcsökkentéseket, mivel Balog-Béki Márta szerint az EUR/HUF árfolyam 390-395 között nem tekinthető még túlzottan alulértékeltnek. Ugyanakkor a forint hektikussága miatt (ami összefügghet azzal, hogy az utóbbi napokban nőhetett a piaci szereplők által érzékelt bizonytalanság a hazai költségvetési kilátásokat illetően) az MNB óvatos lehet a további kamatvágásokkal. Év végére az alapkamat 6,25 százalékig csökkenhet.