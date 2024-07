25 bázisponttal 6,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitték lejjebb. A lépés megegyezik a piaci várakozásokkal, szinte minden szakértő enyhe lazításra számított, különösen Virág Barnabás múlt heti nyilatkozata után.

A szigorú irányultságú monetáris politika továbbra is kulcs a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, valamint az inflációs cél fenntartható eléréséhez. A szigorú monetáris politika sarokpontjai a következők:

minden olyan tényező, ami a hazai inflációs kilátásokra hatással van,

az ország kockázati megítélése,

a régión belüli relatív pozíciónk,

valamint a nemzetközi kockázati és monetáris politikai környezet alakulása.

Júniustól új szakasz vette kezdetét: a beérkező adatok alapján a monetáris tanács hónapról hónapra dönt az alapkamat mértékéről. A döntés a tartás és a kismértékű kamatcsökkentés között dől el

– mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a júliusi kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen.

Kiemelte: a piaci elemzők további egy-két kamatcsökkentési várakozása reálisnak tekinthető, a lefutást azonban egyelőre nem lehet megjósolni. Mindeközben a másfél, kétéves horizontú kamatvárakozások érdemben lefelé tolódtak az elmúlt hetekben, ugyanakkor a folyamatok fenntarthatóságának megítéléséhez több beérkező adatra van szükség.

Akár 80 bázispontos csökkenés is jöhet

Az Economx kérdésére Virág Barnabás a 2025-ben várható kamatkörnyezetről elmondta: a hosszabb távú kamatvárakozások jelentősen, 70-80 bázisponttal csökkentek.

„Itt a legfontosabb alapelv az óvatosság, valamint az ezt meghatározó folyamatok és adatok körültekintő áttekintése” – tette hozzá, kiemelve, hogy a tanács a trendszerű folyamatokat fogja értékelni.

A döntés háttere

A külső egyensúlyi folyamatok kedvezően alakulnak, valamint a fiskális hiánycsökkentés is megkezdődött. Javult a globális kockázatvállalási hajlandóság is, azonban továbbra is változékony. Az elmúlt hetekben a Fed-től az év végéig várt kamatcsökkentés mértéke nőtt, szeptemberben jöhet már a következő alapkamat-csökkentés.

A legutóbbi, piaci várakozásoknál jobb inflációs adat nem változtatja meg a várható inflációs pályát, de az ország kockázati megitélésének erősödése mellett lehetővé tette a kamatcsökkentés korábbi végrehajtását.

– húzta alá az MNB alelnöke.

Vegyes környezetben kell(ett) dönteni

A makrogazdasági és pénzügyi piaci kilátásoknál nagyon vegyes képet láthatunk, sok izgalomra lehet számítani az év második felében.

Egyrészt nemzeti szinten a júliusban bejelentett hiánycsökkentő intézkedéseknek köszönhetően elérhetőnek tűnik a 2024-es és 2025-ös központi büdzsé hiánycélja. Májusban pedig a folyó fizetési mérleg ismét jelentős többletet ért el.

A francia és brit választások eredményét követően jelentősen csökkentek az európai pénzügyi eszközök felárai. Mindeközben egyre valószínűbbnek tűnik az amerikai Fed szeptemberi alapkamat-csökkentése.

Inflációs helyzet

A hazai inflációs ráta júniusban is a jegybanki toleranciasávon belül alakult. A beérkező adat a júniusi inflációs jelentés előrejelzésével összhangban, a piaci várakozásoknál alacsonyabban alakult. A múlt hónapban pedig megállt a maginfláció csökkenése, júniusban ismét növekedésnek indult a mutató.

Itt azt kell majd megvizsgálnia a jegybanknak, hogy emögött milyen mértékben állnak bázishatások és átmeneti, időben kifutó inflációs hatások. A szolgáltatói szektor inflációs hatása kiemelkedő, így többek között a bankok és telekommunikációs szolgáltatók árazási folyamatait figyelni fogja a jegybank. Ezen a területen a dezinfláció rendkívül lassú, és negatívan hat a többi szektorra is.

Virág Barnabás elmondta: az áremelkedés üteme várhatóan a következő hónapokban is a jegybanki toleranciasáv felső széle közelében alakul.