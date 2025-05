A csirke- és a pulykahús drágult, az export megzuhant, miközben akad olyan húsfajta, melynek történelmi csúcsokat dönt az ára – adja hírül az Agroinform élelmiszerek egyik csoportjának árszabását ismertetve.

Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb, kedden megjelent baromfipiaci jelentése alapján az év első 18 hetében jelentős árváltozások, termelési és külkereskedelmi trendek mutatkoztak meg Magyarországon és a nemzetközi piacokon is.

Szárnyalnak az árak

Mint az adatok nyomán kiderül, a vágócsirke élősúlyos termelői ára 5,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 435,1 forint/kg-ot, míg a vágópulykáé 3,4 százalékkal drágult, 617,2 forint/kg-ra emelkedve. Ennek hátterében az is állhat, hogy bár a csirke- és pulykahús feldolgozása nőtt, a teljes baromfivágás volumene 5 százalékkal csökkent.

A szárnyasok drasztikus árváltozást írtak le, így a szakportál arra is kitért, hogy 2025 első 18 hetében hogyan alakultak egyes csirkerészek árai:

a csirkemellfilé 12,6 százalékkal többe kerül, ez 1 929 forint/kg-t takar, a csontos csirkemell pedig 14,5 százalékkal feljebb szökött, 1 240 forint/kg-ra, a csirkecomb pedig 2,4 százalékos többlet mellett kerül már 923 forintba kilónként.

Egyedül a csirkemáj (szívvel együtt) ára csökkent hangsúlyosan, méghozzá 12,5 százalékkal, így az most 746 forintos kilónkénti áron fut.

A pulyka ára azonban még brutálisabban megugrott: a pulykamellfilé ára 46,8 százalékkal, 2 696 forint/kg-ra nőtt. Alsó pulykacomb eközben 30,3 százalék plusszal 728 forint/kg-s, míg a felső pulykacomb 27,9 százalék 1 678 forint/kg-ra megnőtt árat kapott.

A pulykamellfilé ára szinte példátlan mértékben, közel 47 százalékkal emelkedett egy év alatt!

– húzták alá.

A cikkben azt is érintették, hogy a takarmányárak a termelők vállát nyomják, eközben a tojásárak is felfutóban vannak.

A marháért is többet kérnek el

Egy, az Economxnak nyilatkozó élelmiszeripari ágazatra rálátó szakember arról beszélt, hogy

az utóbbi hetekben a marhahúsnak a beszerzési ára is már iszonyúan megemelkedett, több hullámban is,

ez pedig azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi árakba is be kellett építeni a már a jellemzően a vágóhidak által is megnövelt árat.

A drágulás hátterében áttételesen a a hazai szarvasmarha-állományt is sújt ragadós száj- és körömfájás hazai felbukkanását látja, akkortól datálható a marhahús fokozatos, de érzékelhető áremelkedése.