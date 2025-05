Így áll a kormány harca az árak ellen

Döntött a Fed a kamatokról, kiderült, hogy áll a kormány infláció elleni harca, valamint azt is megtudtuk a múlt héten, hogy kijött-e gödörből a magyar ipar. Az előttünk álló napok kevésbé lesznek izgalmasak, de azért így is érkeznek friss államháztartási adatok, valamint lesz részletes ipari statisztika is.