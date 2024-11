Parkolási rendszerváltó csomagra teszek javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek, az elmúlt hetekben annak tartalmát egyeztettük több kerületi polgármesterrel, közgyűlési képviselőkkel - közölte Karácsony Gergely a közösségi oldalain.

A főpolgármester elmondása szerint megszabadítaná a várost a parkolás „szent teheneitől”, ehhez kapcsolódóan számos javaslata van:

Legyen olcsóbb a parkolás annak, akinek van BKK bérlete.

A BudapestGO váljon egy általános közlekedési applikációvá, amivel a parkolást is intézhetjük, a bérletes kedvezménnyel ösztönözzük a bérletvásárlást és a közösségi közlekedés használatát.

Legyen olcsóbb a parkolás üzemeltetése! Szűnjenek meg a parkoló automaták, amiket egyre kevesebben használnak, de a fenntartásuk nagyon sokba kerül. Maradjon ez a pénz a kerületeknél.

Legyen igazságosabb a parkolóhelyek elosztása! Szűnjön meg a zöld rendszámú autók ingyenessége, ami ma már a parkolóhelyek pazarlását eredményezi, és amivel a kevésbé tehetősek fizetik a jobb módban élők kedvezményeit.

A zöld rendszámosok kiváltásainak megszűntetése egyébként nem újdonság, ezt már jó ideje tervezgeti a főváros vezetése. A Főpolgármesteri Hivatal néhány hete már közölte, a zöld rendszámos autók esetében a főpolgármester olyan javaslatot fog a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni, amely alapján – kellő felkészülési idő mellett – a „zöld rendszámos” ingyenes parkolásra csak a budapesti üzembentartók teljesen elektromos járművei legyenek jogosultak.

A főpolgármester bejegyzése csak általánosságban ír arról, hogy eltörölnék az ingyenességet, ám a YouTube-tra feltöltött videóból már egyértelműnek tűnik a szándék -

azaz a kedvezmény megszüntetése már tisztán elektromosokra is vonatkozna.

Mondván, egyre több az ilyen autókból, ugyanúgy dugót okoznak, és ugyanúgy foglalják a parkolóhelyeket.

Se aprópénzre, se parkolóórákra nem lenne szükség, ha bevezetnék egész Budapesten a kizárólagos online parkolási díjfizetést – írta meg Vitézy Dávid szintén a közösségi oldalán. A Podmaniczky-frakció vezetője közölte hétfőre összehívja a Fővárosi Közgyűlés közlekedési szakbizottságának ülését. Emlékeztet rá, hogy a témában ugyanis két előterjesztést is tárgyal jövő héten Budapest vezetése.

Mást is javasol a főpolgármester, de ezt már Vitézy Dávidtól tudtuk meg



Vitézy szerint az automaták megszüntetése jelentős spórolást jelentene a kerületek és a Főváros számára

- ráadásul a maffiaszerű visszaélések lehetőségét is megszüntetné az automaták ürítése és üzemeltetése körül.

Úgy véli, hogy ezzel egyidejűleg indokolt lenne a mobilparkolásban a kényelmi díj eltörlése.

- Ehhez szükséges BKK applikációjában, a BudapestGO-ban a parkolójegy-váltás lehetőségének megteremtése, amely révén a BKK-bérletekhez kapcsolt új kedvezményes P+R bérlet bevezetésére is javaslatot tettem.

Emlékeztet rá, hogy Karácsony Gergely is számos pontból álló javaslatot nyújtott be, akad átfedés is van a beadványaik között, emellett a főpolgármester - a zöld rendszámos szigorítás mellett - érdemi további változásokat is kezdeményezett:

a belvárosban a hétvégi fizetőparkolás bevezetését,

a parkolási díjak emelését (azzal, hogy a BudapestGO-ban vásárlás esetén megmaradnának a mai díjak a BKK-bérlettel rendelkező autósok számára),

illetve párizsi mintára az 1,8 tonnánál nehezebb autók, terepjárók esetén a dupla parkolási díj bevezetését

A korábbi főpolgármester-jelölt mindkét javaslat kapcsán élénk és érdemi vitára számít a következő héten.