Se aprópénzre, se parkolóórákra nem lenne szükség, ha bevezetnék egész Budapesten a kizárólagos online parkolási díjfizetést – írta meg Vitézy Dávid javaslatát a hvg.hu. Szerinte így megszűnne a korrupció, és a kerületeknek több maradna a bevételből. Viszont a parkolóőröket elküdenék és néhány cég jól fizető megbízástól esne el.

2026 január elsejétől lépne életbe Budapesten az egységes és kizárólagos online fizetőparkolási rendszer.

A Fővárosi Közgyűlés november végi ülésén erre tesz javaslatot Vitézy Dávid. A Podmaniczky-frakció vezetője szerint az online vásárolható autópálya matricák elvén működő digitális parkolási díjfizetés kényelmesebb és olcsóbban fenntartható parkolási rendszert hozna, megszüntetné a korrupciót is.

A parkolás-üzemeltetés az egyik legköltségesebb önkormányzati feladat, és éppen emiatt nem is túl jövedelmező. A parkolóórák telepítése – a zónák kiterjesztésével újabbak kihelyezése –, modernizálása, cseréje és főképp az üzemeltetésük, szoftverfrissítésük, az ürítésük és a pénzszállítás sokba kerül. Mindezekre a kerületek saját cégüket alkalmazzák, vagy külsős vállalkozást bíznak meg, emellett tetemes költség a parkolóőrök alkalmazása is.

Vitézy Dávid szerint az általa javasolt online fizetőparkolási rendszer mindezeket a kiadásokat feleslegessé teszi.

A parkolóautomatákat ezres nagyságrendben le is lehet szerelni Budapest-szerte, újakat sem kell kitenni, és ha növelnék a várakozási övezetek határát, csak néhány, ezt jelzőtáblát kell elhelyezni.

A hatályos szabályok szerint amúgy a fizetős zónákban 250 méterenként el kell helyezni egy parkolóórát, amelynél a készpénzes vagy bankkártyás fizetés lehetőségét is biztosítani kell. Ezek üzemeltetése költséges, ráadásul a külsőbb városrészekben telepített órák kihasználtsága csekély.

A parkolóőröket felváltaná a kamerával ellenőrző járőrautó.

Mintegy ezer parkolóőr veszítené el munkáját, de közülük néhány tucatnyian akár találhatnának is újat, mert az automatizált ellenőrzés is igényelne munkaerőt.

Vitézy Varsó példáját hozta, ahol mindössze 15, kamerával ellátott jármű elvégzi a több száz parkolóőr munkáját. A modell itthon is alkalmazható lenne: a Google jól ismert kamerás autóihoz hasonló járművek a tetejükre szerelt, körbe forgatható kamerával pásztázzák a fizetős zónákat, rendszámfelismerő rendszerük pedig azonosítja a járművet, és persze azt is, hogy fizettek-e utána parkolási díjat.

Az autópálya-matricák ellenőrzése egyébként már Magyarországon is kamerák és rendszámfelismerő programok segítségével történik.

A jogosultság csak a rendszámhoz kötött online módon szerezhető meg, mint ahogy az esetleges bírságok kiküldése is automatizált. A felhasználók több mint 80 százaléka egyébként már ma is telefonon, SMS-ben vagy applikáció segítségével váltja meg parkolójegyét.

A javaslat tartalmazza azt is, hogy a P+R parkolókat használó, a külső kerületekből és az agglomerációs településekről gépkocsival érkező ingázók számára bevezetnék a szintén online vásárolható P+R bérletet. Ennek havi 5000 forintos díja ráadásul kedvezőbb, mint a jelenlegi, a napi egy vonaljeggyel megegyező díj.

Az online parkolási díjfizetés a javaslat szerint továbbra is elérhető lenne az erre most is használható, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. működtette applikáción, és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által üzemeltetett, jelenleg jegy- és bérletvásárlásra alkalmas BudapestGO alkalmazásban is. Utóbbin alapból nem kellene „kényelmi díjat” fizetni, míg az előbbi platformon ezért felszámolt 50 forintos tranzakciós díjat Vitézy a főváros „felterjesztési jogát” használva kérné eltöröltetni a kormánnyal. Mint mondta,

azért, mert kizárólagos online fizetési rendszer mellett különösen indokolatlan a felhasználókat mindinkább irritáló kényelmi díj fenntartása.

A Podmaniczky-frakció vezetője azt mondta, a közgyűlési előterjesztésében szerepel az is: a köztes egy évben vizsgálják meg, hogy az ugyanúgy rendszámhoz rendelt, de készpénzes parkolási jogosultság vásárlás feltételei megteremthetők-e kiskereskedelmi egységekben, például benzinkutakon.