A tavalyelőtt hirtelen magasba szállt infláció meghozta a magas kamatokat és hozamokat is az állampapírpiacon, jócskán megnövelve az állami költségvetés kiadásait és elsősorban a lakosság által elérhető hozamokat. Érdemes megemlíteni ugyanakkor, hogy a legnehezebb időszakban a 10 éves lejáratú piaci, tehát bárki által vásárolható államkötvény hozama is 10 százalék volt, így ezt egy évtizedre be lehetett biztosítani.

Most már nagy szám a 10

Erről akkor is lehetett sejteni, hogy jó lehetőség, mivel feltételezhető volt, hogy az infláció és a magas kamatok kora nem tart sokáig, így az időszak nagy részében ennél lényegesen kisebb lesz az elérhető hozam. Az intézmények számára is vásárolható kötvényeknél ez már rég így van: a 10 éves hozam már csak 6 százalék körüli, a lakossági állampapíroknál pedig most érkezett el az a pont, amikor búcsút kell mondani a közel 10 százaléknak (kivétel a babakötvény, ami kiskorú gyermekünknek vásárolható, meghatározott feltételekkel: ott még az idei évre egyes esetekben 20 százalék is elérhető).

Az eredetileg inflációkövető Prémim Magyar Állampapír (PMÁP) 2032/I sorozatának ugyanis, amely még 9,9 százalékos kamatot fizet jövő áprilisig, utána visszaalakul inflációkövető kötvénnyé, szerdán szüntetik meg a forgalmazását. Csütörtöktől már csak a 2032/J kötvény kapható, melynek kondíciói csak annyiban térnek el a záruló sorozattól, hogy a kezdő időszakban, tehát a jövő áprilisi első kamatfizetésig már csak 7,9 százalékot fizet.

Ami eddig alacsony volt, magas lesz

Persze ez sem alacsony kamat, ha figyelembe vesszük, hogy az infláció már jóval kisebb ennél, és hogy a mostani inflációs időszak előtt bő 10 évig ennél jóval kisebb volt az elérhető kamat, Sőt, volt ilyen időszak, a 0 körüli infláció idején, amikor még 3 százaléknál sem lehetett többet elérni, és utána, amikor az állam ráhajtott a lakossági pénzekre az államadósság finanszírozásában, szuperállampapírként nevezték az öt évig megtartva évi 4,95 százalékos hozamot biztosító MÁP Pluszt.

Így tehát relatív, hogy mi a magas kamat, de ha a makrogazdasági folyamatok a várható, mondhatni szokásos, válságmentes úton haladnak, akkor 3 százalékos infláció mellett jó esély van rá, hogy újra 5 százalék lesz a szuperhozam. A mostani, 7,9 százalékos kamat még abban az értelemben is vonzó, hogy más, stabil devizában, elsősorban euróban ennél jóval kevesebbet lehet elérni, persze ez csak akkor érvényes, ha a forint 2018-tól 2022-ig tartó gyengülő trendje a múlté, és most már stabil árfolyamra számíthatunk.

Sokaknak úgy tűnhet, hogy ez a kamat nagy visszalépés, hisz nem is olyan rég, tavaly novemberben még a tavalyi inflációnak megfelelő 18 százalék körüli kamat is elérhető volt az idei évre. Akkor fel is hívtuk olvasóink figyelmét, hogy ezt a lehetőséget érdemes megragadni, amíg fennáll, de még most, amikor a 9,9 százalékos kamat napjai is meg lettek számlálva, érdemes volt sietni a befektetéssel.

Lelassul a csökkenés üteme

A továbbiak valószínűleg nem lesznek már ennyire heves változások, a kamat-, és hozamcsökkenés már jóval lassabb lesz. A PMÁP esetében már látunk rá esélyt, hogy nem változik többször az áprilisig fizetendő kamat, ugyanakkor a középtávon befektetőknek vonzóbb lehet a fixMÁP, ami most 3 évre évi 7 százalékot kínál. Gyanítható, hogy ha az infláció már a jegybanki célsávban lesz (4 százalék alatt), akkor ezt a papírt is alacsonyabb kamattal fogják forgalmazni.

Egy érdekes papír van még, a Bónusz Magyar Állampapír, amely a 3 hónapos diszkont kincstárjegyek átlaghozama alapján fizet negyedévente, másfél százalékos prémiummal, negyedévenkénti kamatmegállapítással. A 2027/N február 26-án még 9,31 százalékot fizet, ami már a gyakorlatban nem mérhető időszak, utána a következő 3 hónapban számításaink szerint kevéssel 8 százalék fölött lehet, viszont a május-szeptember közötti időszakban már várhatóan alatta lesz, mivel akkor vélhetően a diszkontkincstárjegyek hozama is 6 százalék körül, vagy még alacsonyabban lesz.

Összességében a magas kamatok kora véget ért, de a normalizálódó gazdasági körülmények, mindenekelőtt az infláció mellett még a most elérhető kamatok is vonzók, érdemi reálhozamot biztosítanak, és a következő években valószínűleg alacsonyabbak lesznek.