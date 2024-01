ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Új, 3 éves fix kamatozású Fix Magyar Állampapírt, valamint egy új konstrukciójú és futamidejű Bónusz Magyar Állampapírt hirdet meg az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a lakosság számára. A közlemény szerint a társaság a befektetői kör változó igényeire épülő termékek fejlesztésére tekintettel kezdi meg a Fix Magyar Állampapír nevű lakossági állampapír értékesítését.

Az új állampapír legfőbb előnye az ÁKK szerint, hogy a teljes futamidő alatt kiszámítható, mivel előre meghatározott, negyedéves kamatfizetési gyakoriságú fix kamattal biztosított. A 2027/Q1 elnevezésű FixMÁP sorozat évi fix 7 százalékkal kamattal, 1 forintos alapcímlettel és 3 éves futamidővel lesz elérhető, melynek 3 hónap az értékesítési időszaka, így minden új negyedévben új FixMÁP sorozatot hirdetnek meg.

Megújított konstrukcióval értékesítik az új, 5 éves futamidejű BMÁP papírt. Ennek a kamatmértéke továbbra is a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze és a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött kamatbázis felett eltérő kamatprémiumot is biztosít, melynek mértéke az első három évben évi 1,5 százalék lesz, az utolsó kettőben pedig 2,5, ezzel ösztönözve és jutalmazva azokat a befektetőket, akik a lejáratig megtartják a papírt. Az induló éves kamat mértéke évi 8,01 százalék. A közlemény leszögezi, hogy továbbra is változatlan feltételek mellett lehet a 3 éves, 2027/N sorozatú BMÁP-ot megvásárolni.

Ugyanakkor az új termékek vonatkozásában értékesítési korlátot vezetnek be: az új FixMÁP sorozat esetében 50 millió forintos, míg az új BMÁP esetében az eddigieknél alacsonyabb, 100 millió forintos korlátot. Azaz eddig az összeghatárig lehet azokat értékesíteni az elsődleges piacon.