Az idei évben további hét százalékkal nő a gyógyszerkassza, megközelítőleg 535 milliárd forint jut mindenféle terápiás kezelésre. Ugyanakkor az ígéretek ellenére nem volt 2025. január 1-jén gyógyszerbefogadás, pedig Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára hatvan készítmény 75 indikációban történő befogadásáról beszélt tavaly év végén a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság budapesti kongresszusán.

A befogadásra váró készítmények között körülbelül ugyanannyi a kardiológiai és az emlődaganatos betegek számára megjelenő új terápia.

Kép: Economx

Hiányolják a kiszámíthatóságot Azt látjuk, hogy a kormányzat ismét elodázta az új terápiák befogadását, ami azért jelent problémát, mert a betegek nem férnek hozzá az új, modern készítményekhez. Nincs pontos információm arról, hogy mikor történhet meg az új gyógyszerek befogadása

– mondta az Economxnak Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) elnöke.

Az jó hír, hogy az innovatív gyógyszergyártókat sújtó különadó mértéke a korábbi 40 százalékról 2025. január 1-től 20 százalékra csökkent, az extraprofitadó pedig megszűnt – mondta Szalóki Katalin, de a kiszámíthatóságot továbbra is hiányolják.

Azt ígérte az egészségügyi kormányzat, hogy évente lesz gyógyszerbefogadás, de ez megint nem történt meg, ami a külföldi vállalatok számára bizonytalanságot jelent. Nem tudnak így a nemzetközi gyógyszercégek tervezni, megint az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem lesz gyógyszerbefogadás, mondta Szalóki Katalin.

Nem indult el az alapítvány sem

Az AIPM elnöke szerint valami nagyon nem stimmel a Batthyány Strattmann Alapítvánnyal sem. Ez az alapítvány intézné a közfinanszírozásban még nem elérhető terápiák támogatásárára szánt évi közel 45 milliárd forint elosztását. Az alapítvány indulását 2025 januárjára ígérték, de ez sem történt meg.

Az AIPM folyamatosan jelezte az egészségügyi kormányzatnak, hogy ezer sebből vérzik az alapítványi koncepció. Többet között azért, mert a nemzetközi gyógyszercégek nem tudnak egy állami alapítványnak ajánlatot adni, Szalóki Katalin szerint ez „vörös vonal”.

Mivel nem történt új gyógyszerbefogadás, a modern terápiák egy részét a NEAK-on keresztül egyedi méltányosság alapján kaphatják meg a betegek. Ugyanakkor az AIPM tud olyan esetről, amikor egyedi méltányossági kérelmet utasított volna vissza a NEAK, és arra kérte a beteg kezelőorvosát, hogy majd a Batthyány Strattmann Alapítványnál próbálkozzon az új terápia miatt.

És akkor térjünk vissza a 2025-ös gyógyszerkasszához, amire 535 milliárd forintot szánnak a büdzsében. Az idei évben visszarendeződés jön a kasszában, a teljes támogatás 75,8 százalékát a gyógyszertámogatási kiadás (405,6 milliárd forint) 24,2 százalékát pedig a gyógyszertámogatási céltartalék (129,2 milliárd forint) adja, írja blogbejegyzésében a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ).

A nagy értékű gyógyszerek támogatási összege a költségvetési törvényben két év után jelentősen, több mint 50 milliárd forinttal emelkedik, és eléri a 180 milliárd forintot.

Kép: Economx

Kevesebb jut gyógyászati segédeszközökre

Ugyanakkor 2024-hez képest a gyógyszerellátás szempontjából több jelentős összeg nem változik érdemben. Például az egyéni gyógyszerkeret havi kerete továbbra is maximum havi 12 ezer forint, míg az éves keret továbbra is 6 ezer forint lesz. A közgyógyellátásra az ideinél nagyjából egymilliárd forinttal alacsonyabb összeget szánnak, összesen 15,9 milliárd forintot.

A gyógyszertárak számára nyújtott szolgáltatási díj mértéke továbbra is 4,7 milliárd forint, és a gyógyszertárak juttatása is marad 4,1 milliárd forint. Az elmúlt évekhez hasonlóan a gyógyszertárak továbbra is igényelhetnek finanszírozási előleget, amelynek költségvetési keretösszege jövőre sem változik: a gyógyszerekre 1,2 milliárd forintot, míg a gyógyászati segédeszközökre (GYSE) 2,1 milliárd forintot különítettek el.

A GYSE támogatásra a kormányzat 79,2 milliárd forintot különített el, amely 11,5 százalékkal alacsonyabb a tavalyi évhez képest.

2025-ben 62,7 milliárd forintot szánnak az egyéb GYSE támogatásra és kölcsönzésre (2024-ben ez 65 milliárd forint volt), míg az egyedi GYSE támogatás 16,4 milliárd forintot kap (2024-ben ez 24,4 milliárd forint volt).

Sokat járunk patikába, és sokat is költünk gyógyszerre

A statisztikai hivatal friss inflációi szerint a gyógyszerek és gyógyáruk 3,1 százalékkal drágultak 2024 decemberében. Magyarországon a lakosság rengetegszer jár patikába, és sokat költ gyógyszerekre: a gyógyszerészekkel sokkal többször találkozunk, mint a háziorvosokkal. Az Európai Unióban (EU) naponta 46 millió gyógyszerész-beteg találkozás zajlik, míg egy magyar háziorvos 2022-ben 13-15 ezres betegforgalmat bonyolított. Az Eurostat adatai szerint Szlovákiában, Németországban és Magyarországon mennek a betegek a legtöbbet orvoshoz, erről itt írtunk bővebben.

Egyelőre még csak a 2023-as év gyógyszerforgalmi adatai állnak rendelkezésre, akkor a gyógyszerforgalom átlépte az ezer milliárd forintot, az éves növekedés mértéke 11,6 százalék volt, ami rekordnak számít. Egy évvel korábban 980 milliárd forint volt a teljes gyógyszerforgalom. Csak vényköteles gyógyszerre 2023-ban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 674 milliárd forintot költöttünk, ebből a egészségbiztosító 521,7 milliárd forint támogatást nyújtott.

Ugyanakkor a gyógyszerpazarlás is jelentős, 2023-ban több mint 338,2 tonna gyógyszerhulladékot dobott ki a lakosság vagy azért, mert lejárt a szavatossága a készítménynek vagy azért, mert nem használta fel, közölte a hulladék gyűjtését végző Recyclomed Nonprofit Kft. lapunkkal. Havonta 28,1 ezer kilogramm veszélyes hulladék került a papírdobozokba: országszerte négyezer gyűjtődobozba lehet bedobni a lejárt szavatosságú vagy fel nem használt gyógyszereket, az ország összes patikájában és számos bioboltban, drogériában, sőt benzinkutakon is vannak gyűjtődobozok.