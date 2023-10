A képviselő szerint már egészen fiatalkorban elterjedt az energiaitalok rendszeres fogyasztása, a pedagógusok szerint pedig az iskolában is hátrányosan hat a diákokra. Hozzátette, extrém esetben már halált is okozott.

A KDNP frakcióvezetője szerint komoly kérdés végére kerülhet pont, ha az Országgyűlés elé kerül a párt javaslata.

Kifejtette, hogy az energiaitalok fogyasztása megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét, továbbá függőséghez is vezethet a rendszeres fogyasztásuk, hosszú távon pedig a pszichés állapotunkra is jelentős hatással lehetnek az ilyen italok. Hozzátette, a pedagógusok napi szinten látják ezeket a jeleket.

Szörnyű látni, hogy kora reggel az iskolába menet fiatalokat lehet látni, hogy kezükben energiaitallal várnak a villamosra, vagy buszra, és mintegy reggeliként tekintenek rájuk"

– fogalmazott a képviselő. Hozzátette, a KDNP abban hisz, hogy a fiatalok jelentik a jövőt, ezért minden, a gyermekek védelméről szóló javaslatot támogatni fognak a parlamentben.

Néhány napja merült fel a kormánypárti képviselők körében az energiaital-vásárlás betiltása a 18 éven aluliak számára. A képviselők az Országos Mentőszolgálat adataira hivatkoztak érvelésükben, mely szerint évente átlagosan 100 olyan gyerekhez hívnak mentőt, akik energiaitalt fogyasztottak.

A Magyar Energiaital Szövetség a felvetésre úgy reagált, hogy álszentség a gyermekvédelem mögé bújni az energiaitalok ügyében, mivel ezzel a lendülettel a kólát is be kellene tiltani a kiskorúak számára.