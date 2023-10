„Gyakorló apaként jól látjuk, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekekre. Az egyik ilyen az energiaitalok fogyasztása” – vezette fel Hollik István a Facebokon azt, hogy Nacsa Lőrinccel együtt kezdeményezik, hogy tiltsák be az energiaital-vásárlást a 18 éven aluliak számára.

A Fidesz–KDNP két képviselője egy közös videóban beszélt arról, hogy az Országos Mentőszolgálat az elmúlt négy év adatai alapján évente átlagosan 100 olyan gyerekhez hívnak mentőt, akik energiaitalt fogyasztottak.

Tizenegy éve már nekifutottak egyszer a témának

A kormánypárti politikusok erre hivatkozva kezdeményezték, hogy az alkoholvásárláshoz hasonlóan szigorítsák az energiaitalok értékesítését is. A kormány már 2012-ben is nekilátott egy ilyen jogszabály előkészítéséhez. Ebből az lett, hogy bevezették a népegészségügyi termékadót, a NETA-t. Ez olyan magas adókulccsal sújtotta a taurint, hogy az azóta teljesen eltűnt a hazai italokból, koffeint viszont továbbra is tartalmaznak.

2015-ben Oláh Lajos DK-s képviselő kérdezte meg a kormánytól, hogy betiltaná-e az energiaitalok kereskedelmét. Az egészségügyet felügyelő minisztérium, azt Emmi akkor annyit reagált, hogy megvizsgálják ennek lehetőségét.