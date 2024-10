A digitális megoldások iránti igény a Covid-világjárvány idején ugrott meg mind a betegek, mind az orvosok körében. Akkoriban a digitalizáció segítette a pandémia jelentette kihívások megoldását, mára pedig az egészségügyi szolgáltatók ráébredtek, hogy a sikeres működéshez elengedhetetlen a páciensekkel való aktív kommunikáció.

Ma már nem elegendő, ha a pozitív visszajelzések szájhagyomány útján terjednek. Az online világban a betegek tudatosan választanak szolgáltatót a különféle platformokon keresztül

– hívja fel a figyelmet Oláh Bertold, a Future Management stratégiai vezetője, hozzátéve, hogy

A PIAC TELÍTŐDÉSÉVEL EGYRE FONTOSABBÁ VÁLIK, HOGY KI MILYEN BENYOMÁST KELT ONLINE,

hiszen a páciensek a digitális világban tájékozódnak, véleményt formálnak, és így választanak orvost.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egy korábbi kutatása is alátámasztja ezt a tendenciát, igazolva, hogy már a személyes orvoshoz fordulás esetén is nagymértékben jelen van az internethasználat: a megkérdezettek kétharmada az orvosi konzultáció előtt és után is online keresi a releváns információkat, és

90 SZÁZALÉK AZOK ARÁNYA, AKIK KISEBB-NAGYOBB RENDSZERESSÉGGEL KERESNEK INFORMÁCIÓKAT EGÉSZSÉGRŐL, BETEGSÉGRŐL, ELSŐSORBAN WEBOLDALAKON KERESZTÜL.

De a Magyar Orvosi Kamara nemrégiben publikált reprezentatív felmérése is rávilágít ugyanerre, tudniillik hogy az internethasználók 90 százaléka keres rendszeresen egészséggel kapcsolatos információkat, és minden második páciens aktívan érdeklődik az okos eszközök és egészségügyi applikációk iránt, és több millióan használják már az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és EgészségAblak mobilapplikációt, amivel egyre több szakrendelésre lehet időpontot foglalni.

Közös érdek az online jelenlét

A pandémia miatti korlátozások feloldása után az emberek visszatértek a megszokott életükhöz, de az online orvosválasztás, a digitális lehetőségek iránti igényük megmaradt.

Amikor valaki például új városba költözik, éppúgy szüksége lesz egy helyi orvosra, mint fodrászra vagy gyógyszertárra. Ezért is létfontosságú, hogy az orvosok megfelelően jelen legyenek az online térben – hangsúlyozta Oláh Bertold, aki úgy látja, hogy komolyabb problémákkal, fontos egészségügyi kérdésekkel a páciensek továbbra is a személyes vizsgálatokat részesítik előnyben, miközben népszerűek azok a platformok is, ahol lehetőség van nem szenzitív adatok megosztására, online konzultációra.