Módosítják a pályázati anyag véglegesítésére vonatkozó határidőt azok számára, akik előregisztráltak a Demján Sándor 1+1 Programra. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán bejelentette, hogy január 21-én 17:00 óráig van lehetőség feltölteni a dokumentumokat.

Ezzel párhuzamosan a pályázatok végleges benyújtásának határideje is változik, erre január 23-án 10:00 és 16:00 óra között lesz lehetőség.

A poszt szerint a leadást követően a lebonyolító (MGFÜ) minden egyes benyújtott pályázatot leértékel és pontozás alapján sorba állít, így azon sem kell aggódni, hogy a benyújtásra adott időablak során automatikus lezár a rendszer a forrás keret kimerülésével. Ezzel garantálva, hogy a legmagasabb pontszámot elérő projekteket választják ki.

A pályázati felhívás módosítása a vali.hu oldalon is megjelent.

