Nagy Márton, mint az új csúcsminisztérium vezetője a közösségi oldalán közölte, az új gazdaságpolitika érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium összeolvad. A tárcavezető azonban leszögezte, rendkívül kiváló szakemberekkel fog együtt dolgozni a családok és a vállalkozások támogatásáért, miközben arra is világos utalást tett, hogy

a jegybankkal is kiválóan jó együttműködést szeretne kialakítani.

Utóbbi kijelentése azért is fontos, mert Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és korábbi főnöke, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) leköszönő elnöke között nem volt ritka a személyeskedő vita sem. Ugyanakkor a jegybank leendő vezetője, Varga Mihály még pénzügyminiszterként megígérte,

az MNB élén együtt fog működni a kormányzattal a forint stabilitása érdekében.

A magyarok pénzének hektikussága továbbra is aggasztó, a jelek szerint ugyanis nincs változás, továbbra is a forint shortolásával lehet igazán szép hasznot zsebre tenni a devizapiacon. Elemzőcikkünkben rávilágítottunk, hogy ennek megfelelően egy euróért péntek délelőtt már több mint 415 forintot kérnek, a dollárt szinte aranyáron mérik (403 forint felett), s a font jegyzésára is átlendült a lélektani 500 forintos szinten.

A csúcsminiszter szerint egyébként az elmúlt öt évben három válsággal is szembesültünk:

A koronavírus válsággal, a háború okozta energiaválsággal, most pedig a német gazdaság válságával.

A családok és a vállalkozások ebben a rendkívül nehéz helyzetben is példásan helytálltak - mondta Nagy Márton, majd hozzátette:

idén esélyünk van a békére, innen el tudunk rugaszkodni, az új, 21 pontos, gazdasági akcióterv segítségével.

Konkrét vállalások is elhangzottak a videóban:

2025-ben 8 százalékkal növekednek a bérek,

az inflációt 3 százalékon tartjuk,

a gazdaságot pedig felpörgetjük.

Mindezt egy rendkívül szigorú költségvetési politika mellett - szögezte le.

Egyébként a fiatalok pénzhez jutása kapcsán muszáj megjegyezni, hogy a pénzintézetek többsége már január elején meghirdette a maga munkáshitelét. A feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt ugyan hasonlóak, de jelentős különbségeket találni az elvárásokban, ezért érdemes körülnézni a kínálatban.

A 2025-ös év fontos változásokat hoz a családi adókedvezmények terén is. Az összeg megduplázása a kormányzat szerint a családok terheinek általános csökkentése mellett alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a vágyott második, harmadik, sokadik gyermekek is megszülessenek. A családi adókedvezmény megduplázása két lépésben fog megtörténni, 50 százalékkal 2025 júniusában, majd újabb 50 százalékkal 2026 januárjától.

Összeszedtük a konkrét, nettó összegeket:

Egy gyermek esetén most 10 ezer forint családi adókedvezmény érvényesíthető: ez az összeg 2025 júliusától 15 ezer forintra, majd 2026. január 1-jétől 20 ezer forintra fog emelkedni.

Két gyermeknél az érvényesíthető adókedvezmény összege a mostani gyermek/20 ezer forintról jövőre első körben gyermekenként 30 ezer forintra, vagyis összesen 60 ezer forintra nő, majd 2026 elejétől összesen 80 ezer forintra;

Három gyermeknél most 99 ezer forint az összességében érvényesíthető adókedvezmény, ez emelkedik 2025-ben gyermekenként 49.500 forintra, 2026. január 1-től pedig összesen majdnem 200 ezer forint a három gyermek után mindenestül érvényesíthető családi adókedvezmény összege.

Négy gyermeknél momentán 132 ezer forint a teljes summa, 2026 elejétől a kormány ezt egészen 264 ezer forintig növeli.

Persze, a kormányzat igazi csodafegyvere a Demján Sándor Program lesz. Az októberben meghirdetett 1400 milliárd forintból megvalósuló, 8+1 elemből álló finanszírozási csomag a gazdaságpolitika szerint a hazai kkv-k támogatása révén fog hozzájárulni az idei évre tervezett három százalékos gazdasági növekedéshez.