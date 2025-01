Nagy Márton elismerte a gyenge gazdasági teljesítményt, de jön a fordulat

Idén negyedévről negyedévre egyre erősebb GDP adatokkal találkozhatunk, miközben a lakosság konjunktúra érzete is fokozatosan javul - jelentette be tájékoztatóján Nagy Márton, ahol az Economx kérdésére elárulta: jelentős amerikai beruházást jelenthetnek be a napokban.