Idén magyar szakember, Bánhegyi Zsófia vehette át a European Marketer of the Year 2025 elismerést az EMC dublini MII Award Ceremony-ján május 22-én. Ezt az európai marketingszövetségeket tömörítő European Marketing Confederation jelentette be, amelynek a Magyar Marketing Szövetség is tagja – írja a Media Future.

A verseny győztese a Magyar Marketing Szövetség vállalati kapcsolatokért felelős alelnöke, a Szerencsejáték Zrt. volt kereskedelmi igazgatója.

A megmérettetésre Európa-szerte neveztek nemzeti jelölteket az EMC tagszervezetei, akik közül végül nyolc finalistát választott ki a zsűri. Első helyen a magyar jelölt, Bánhegyi Zsófia végzett, őt követte Rafael Fernandez (Telefónica S.A.) Spanyolországból és Guiseppe Fiordispina (SEAT Deutschland GmbH) Németországból.

Egyfajta tehetségkrízisben szenved a marketing szakma, mivel kevesen választják a pályakezdők közül életcél-szerűen ezt a karriert, így remélem, a helyezésem inspirálja a fiatal leendő kollegákat, hogy érdemes tudatosan választani ezt a pályát. A díj üzenete számomra kettős: a kitartó, akár több évtizedes, szakmai munka elnyeri az elismerést, és a női szakemberek szerepe tovább erősödhet a marketing területen is

– fogalmazott Bánhegyi Zsófia, akit egyetlen hazai szakemberként választottak a Legsikeresebb marketingvezetőnek Magyarországon két vállalat (Magyar Telekom és Szerencsejáték Zrt.) képviseletében is 2016-ban és 2024-ben.