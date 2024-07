Szokatlanul későn, már csak a republikánus elnökjelölő konvenció helyszínén, Milwaukee-ban került sor hétfő késő délután este az alelnökjelölt megnevezésére. Trump már korábban jelezte, hogy meghozta a döntést, de azt még az illetőnek sem árulta el, aki végül James David Vance, befektető és író lett, aki még csak egy éve az Egyesült Államok szenátora.

A személyét érő első negatív megjegyzés éppen az volt, hogy politikailag tapasztalatlan és járatlan a washingtoni dzsungelben, de nagyon valószínű, hogy Trump éppen azért szemelte ki, hogy legyen minél messzebb a klikkektől és lobbycsoportoktól.

Hétfő délután már nem volt túl nehéz kisakkozni Vance személyét, mert egy nyílt forrású hírszerző lap szerint a szenátor megerősített konvoja elindult ohiói otthonából Wisconsin irányába – számolt be a fejleményekről a Euronews.

Korábban Marco Rubio floridai és Rick Scott dél-karolinai szenátor volt a találgatások célpontja, de a fókuszálást megnehezítette, hogy Trump stábja legalább 10 személytől kért be életrajzot és bizalmas profilt, köztük nőktől és feketéktől is. A Titkosszolgálat pedig nyilvánvalóan nem árulhatta el, hogy Trump kérésére mely személyek előéletét és feddhetetlenségét vizsgálták meg, mielőtt választott közülük.

Íróként Vance nevéhez fűződik a bestsellernek bizonyult „Hillbilly elégia” című memoár, amely a The New York Times nagydíját is elnyerte. A szerző kiválasztása növelheti annak esélyét, hogy Trump támogatói megjelenjenek a november 5-i választáson, mivel Vance népszerű a republikánus jelöltek körében.