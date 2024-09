A vezető európai parlamenti képviselők a jövő héten döntenek arról, hogy október 14-én vagy november 4-én kezdik-e meghallgatni azt a 26 jelöltet, akik várhatóan európai biztosok lesznek – derül ki a Politico által megtekintett két dokumentumból, amelyeket pénteken adtak közre.

A megerősítő meghallgatások időpontjai azért számítanak, mert ezek határozzák meg a következő Európai Bizottság kezdési időpontját, amelyet Ursula von der Leyen vezet majd. A meghallgatások arra is lehetőséget adnak, hogy a képviselőket akár ki is szavazhassák a pozícióból.

Két ütemterv van.

Az első szerint a meghallgatásokra október 14. és 18. között kerül sor, így a képviselők október 24-én szavazhatnak a teljes strasbourgi biztosi testületről, az új Európai Bizottság pedig november 1-jén léphet hivatalba. Ez az a menetrend, amelyet von der Leyen szorgalmazott.

A második ütemterv szerint a meghallgatásokat november 4. és 12. között tartják, a képviselők szavazása november utolsó hetében lesz, a Bizottság pedig december 1-jén lép hivatalba.

A Bizottsági Elnökök Értekezlete szerdán hozza meg a végső döntést.

Bernd Lange német szociáldemokrata politikus, az elnöki értekezlet vezetője szerint bizonyos oldalak nyomást gyakorolnak a folyamat felgyorsítására, de úgy érvelt: időre van szükségük a megfelelő demokratikus eljárásokhoz.