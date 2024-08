Az Európai Unió belügyi vezetője figyelmeztette Magyarországot, hogy az orosz és a belarusz állampolgárok vízumkorlátozásának enyhítése potenciális biztonsági fenyegetést jelent.

Valamint azt is kilátásba helyezte, hogy lépéseket tesz, amennyiben hazánk nem foglalkozik az uniós aggodalmakkal.

Lényegében arról van szó, hogy a már meglévő Nemzeti Kártya program kibővítése révén szinte korlátlanul és viszonylag gyenge átvilágítás után jöhetnének be oroszok és belaruszok Magyarországon keresztül a schengeni övezetbe.

Az intézkedés háttere, hogy a kormány lassan egy évtizede igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy megoldást találjon az egyre égetőbb hazai munkaerőhiányra. A legújabb próbálkozás a 2024 elejéről indult, úgynevezett Nemzeti Kártya program volt, amelyet kezdetben szerb és ukrán állampolgárok, potenciális munkavállalók bevonzására hoztak létre.

Mint a Szabad Európa írja, a Nemzeti Kártyára jogosultak lényegesen kedvezőbb feltételekkel vállalhatnak munkát Magyarországon, mint más vendégmunkások.

Például:

A Nemzeti Kártya programot azonban július elején hat új országgal is kibővítette egy kormányrendelet, így most a „kedvezményezettek köre” kiterjed:

A Nemzeti Kártya programmal kapcsolatban a legfőbb uniós félelmek lényegében abban állnak, hogy Oroszország és szövetségese, Belarusz ezen keresztül, ezt kihasználva juttathat kémeket az EU-ba.

– jelentette ki Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa csütörtök este az X-en közzétett bejegyzésében. A poszthoz azt is hozzátette, levelében kérte a magyar kormányt, hogy adjon magyarázatot. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a magyarok „könnyű hozzáférésű rendszere” valóban kockázatot jelent, Brüsszel lépni fog.

A Reuters azt is megemlíteni, hogy a magyar kormányzat augusztus 19-ig kapott határidőt, hogy válaszoljon a vízumrendszerrel kapcsolatos brüsszeli kérdésekre.

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.



Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI