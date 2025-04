Feloszlatják az Oroszország által Ukrajna ellen elkövetett háborús bűnökkel kapcsolatos információk gyűjtésére felhatalmazott amerikai munkacsoportot, és elbocsátják annak koordinátorát.

Az amerikai vizsgálati csoport vezetőjét korábban törvény hatalmazta fel arra, hogy a kormányzaton hírszerzési információkat gyűjtsön az Oroszország által Ukrajnában elkövetett atrocitásokról.

Minderről a The Washington Post meg nem nevezett forrásokra hivatkozva számolt be, és a lap azt is feltárta, hogy a projekt célja nem más volt, mint az, hogy Putyin elnököt felelősségre vonják az ukrán néppel szemben elkövetett bűnök miatt.

Nem igazán lesz elszámoltatás

A Trump-kormányzat hivatalba lépése után döntött úgy, hogy kivonja az Egyesült Államokat abból az Európai Unió által vezetett nemzetközi csoportból, amelyet azért hoztak létre, hogy megbüntessék Oroszországot, amiért az ukrajnai invázió során megsértette a nemzetközi jogot.

A Fehér Ház ezen túl korlátozza az igazságügyi minisztérium háborús bűnökkel foglalkozó elszámoltathatósági csoportjának munkáját;

ahogy megszüntette a szankciók hatálya alá tartozó orosz oligarchák vagyonának lefoglalására irányuló programot is;

valamint több amerikai nemzetbiztonsági szerv is leállította az orosz szabotázsok és kibertámadások elleni összehangolt akciókat.