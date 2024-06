Ukrajna korlátozottan ugyan, de használhat amerikai fegyvereket oroszországi célpontok ellen - az ezt lehetővé tévő múlt heti washingtoni jóváhagyás után Ukrajna már a gyakorlatba is átültette az engedélyt - értesült az AP hírügynökség.

Az információt az amerikai külügy hivatalosan nem erősítette meg, egy amerikai szenátor és anonim források azonban igen -számolt be a 444.hu a hírről.

Joe Biden elnök múlt csütörtökön hagyta jóvá, hogy az ukrán hadsereg Harkiv környékén már orosz területen lévő katonai bázisok, repülőgépek vagy akár csapatösszevonások ellen is csapást mérhessen amerikai fegyverekkel.

Ez a háború első bő két évében tabu volt, a tilalom feloldásával azonban Ukrajna nyugati szövetségesei átlépték a korábban a feltételezett eszkalációs veszélyek miatt maguk elé rajzolt vörös vonalat.

A döntés indoklása szerint a nyugati fegyverek révén Ukrajna jobban tudja védeni a kiszolgáltatott Harkivot és környékét a határ másik oldaláról indított csapásokkal szemben.

A mostani az első hír, amely szerint a nyugati fegyvereket az ukránok már ténylegesen be is vetették oroszországi célpontok ellen. Ezt az AP-nek Mike Rounds republikánus szenátor, a Szenátus Fegyveres Szolgálatainak Bizottságának tagja is megerősítette.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője ettől elzárkózott: „Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nap mint nap pontosan tudjuk, mire lőnek az ukránok” - állította.

Az Institute for the Study of War jelentése szerint az ukrán erők a hétvégén egy orosz S-300/400 légvédelmi ütegre mértek csapást Belgorod térségében, valószínűleg ezt már amerikai HIMARS-szal hajtották végre.

Megkezdődött Franciaországban szerdán a nyugati szövetségesek második világháborús normandiai partraszállásának 80. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos megemlékezéssorozat, amelyre 25 állam- és kormányfő, köztük Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Olaf Scholz német kancellár, valamint III. Károly brit uralkodó is hivatalos - írja az MTI.

A tájékoztatás szerint Joe Biden megbeszélést folytat ukrán kollégájával, és megvizsgálják, hogyan mélyíthetik tovább az Ukrajnának nyújtott támogatást Oroszországgal szemben.

Oroszországot - amely a tíz évvel ezelőtti megemlékezésen az Egyesült Államok egykori szövetségeseként díszvendég volt - az ukrajnai háborúra hivatkozva a szövetségesek nem hívták meg a 80. évfordulós ünnepségekre.