Azonosították a tömeg azon tagját, akit a Donald Trump pennsylvaniai nagygyűlésén elkövetett merényletben megöltek. Az 50 éves férfi hősként halt meg: családja elárulta, hogy fiatal lányát és feleségét védte a lövések elől, amikor megölték.

A közönség tagjai kétségbeesetten próbálták megmenteni az apa életét a butleri lelátón, miután a 20 éves Crooks tüzet nyitott egy 130 méterre lévő háztetőről.

A családtagok tisztelegtek Corey Comperatore előtt, aki jól ismert volt a közösségben.

Nővére a Facebookon azt írta:

A PA Trump-gyűlés a bátyám, Corey Comperatore életét követelte. Az egy ember iránti gyűlölet elvitte annak az embernek az életét, akit a legjobban szerettünk. Ő egy hős volt, aki megvédte a lányait.

„A felesége és a lányai most élték át az elképzelhetetlent. A kisöcsém most töltötte be az 50. életévét, és még annyi életet kellett volna megtapasztalnia. A gyűlöletnek nincsenek határai és a szeretetnek nincsenek határai...Ez olyan, mint egy szörnyű rémálom, de tudjuk, hogy ez a mi fájdalmas valóságunk” – írta az áldozat nővére.

Az elhunytról így emlékezett meg lánya, Allyson a közösségi médiában:

Egy igazi szuperhősként halt meg. Nem fogják elmondani, hogy milyen gyorsan földhöz vágta anyukámat és engem. Nem fogják elmondani, hogy megvédte a testemet a felénk érkező golyótól.

„Szerette a családját. Eléggé szeretett minket ahhoz, hogy golyót kapjon értünk” – folytatta az elhunyt lánya.

Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója azt mondta, Comperatore hősként halt meg, amikor a családjára vetette magát, hogy megvédje őket a golyózáportól. Azt mondta, Comperatore önjelölt "lányos apuka" és tűzoltó volt.

Donald Trump gyűlésén a sürgősségi osztály egyik orvosa elárulta, hogyan végzett újraélesztést Comperatore-on, miután eltalálta egy, a volt elnöknek szánt golyó.

„Hallottam a lövéseket. Azt hittem, hogy petárdáznak. Valaki kiabálta, hogy meglőtték, így odamentem. Azt mondtam, hogy a sürgősségi osztály orvosa vagyok. Hadd segítsek. A férfi megpördült, beszorult a padok közé, fejlövést kapott” – mesélte el a CBS Newsnak az orvos, amit a DailyNews dolgozott fel.