Amit lehetett, azt kihozta a ratifikációs lehetőségből Erdogan

A török parlament után Recep Tayyip Erdogan török elnök is rábólintott a svéd NATO-csatlakozásra. Hasonló lépésre szólította fel a NATO-főtitkár Magyarországot is. Donald Trump volt amerikai elnök ismét előválasztási győzelmet zsebelt be, Javier Milei argentin államfő viszont újfent tiltakozókkal szembesült. Ezek voltak a hét legfontosabb külgazdasági és külpolitikai eseményei.