Donald Trump győzelmével zárult a New Hampshire államban megtartott republikánus előválasztás. A szavazatok 91,2 százalékának feldolgozása után a volt elnök 54,6 százalékon áll, miközben legfőbb kihívója, Nikki Haley korábbi dél-karolinai kormányzó 43,1 százalékot szerzett.

A Bloomberg beszámolója szerint Haley az eredmények nyilvánosságra kerülése után azt közölte, hogy nem lép vissza a versenytől.

„Ez a verseny még korántsem ért véget. Több tucat állam van hátra. A következő pedig az én kedves dél-karolinai államom”– mondta Haley.

A portálnak Jennifer Horn, a New Hampshire-i republikánusok korábbi elnöke azonban úgy fogalmazott, hogy bármennyire szeretne ő maga is egy fordulatot a pártban, az nem fog megtörténni.

Donald Trump az eredményváró rendezvényen elmondott győzelmi beszédében élesen támadta Haleyt, akit egy olyan imposztornak nevezett, aki nem fog nyerni. A volt elnök már a novemberi elnökválasztásra utalva közölte, hogy győznek, mert a demokraták mindent rosszul csinálnak és tönkreteszik az Egyesült Államokat.

Kedden a demokraták is előválasztást tartottak New Hampshire-ben, azonban ezt a Demokrata Párt országos irányító testülete (DNC) nem hagyta jóvá, mivel Joe Biden elnök kérésére az első jelölőgyűlést Dél-Karolinába helyezték át. New Hampshire-ben így a hivatalban lévő elnök neve nem szerepelt a szavazólapokon, azonban a demokrata szavazók több mint fele (51,2 százalék) Biden nevét írta fel a szavazólapokra. A második helyen Dean Phillips kongresszusi képviselő végzett 19,8 százalékkal.

Az előválasztási verseny január 15-én Iowa államban startolt el, ahol Trump elsöprő győzelmet aratott, amely után Ron DeSantis floridai kormányzó a hétvégén bejelentette, hogy kiszáll a versenyből és a volt elnököt támogatja.