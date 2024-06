A velencei székhelyű márka, amely a brit Permira magántőkecsoport tulajdonában van, 100 millió eurót tervez bevonni a vállalat legalább 25 százalékának tőzsdei bevezetésével. Egyelőre meghatározatlan mennyiségű meglévő részvényt fognak értékesíteni – írja a Euronews.

A Golden Goose értéke az adóssággal együtt 3 milliárd euróra tehető, így sokan remélik, hogy a lépés új életet lehel az európai IPO-piac fellendülésébe.

Az elmúlt években a piac instabilitása számos tőzsdei bevezetést leállításra kényszerített. A cégeket megijesztette az infláció, a világjárványok okozta zárlatok és a geopolitikai feszültségek is.

Az európai IPO-piac már a második egymást követő évben is csendes maradt, a 2023-ból származó bevételek 10,2 milliárd euróra csökkentek

- jegyezte meg a PwC tavaly év végén.

Ez 35 százalékos csökkenést jelentett a 2022-es évhez képest, amely több mint 10 éve a legalacsonyabb szint.

A Golden Goose bejelentése a luxusszektor világszerte tapasztalható jelenleg is tartó lassulása idején történik, mivel a fogyasztók visszafogják a Covidot követő költekezéseiket.

Az olasz márka a szándékosan sérültnek tűnő edzőcipőiről ismert, amelyek közül több is 500 euró körüli összegért kel el. A cipők számos A-listás színészhez is köthetőek, Selena Gomez, Taylor Swift és Chris Hemsworth is reklámozta már a márkát.

A cég legutóbbi jelentése szerint a 2023-as nettó árbevétel 587 millió eurót tett ki, ami mintegy 17 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 501 millió euróhoz képest.