Az Elon Musk szélsőségessége ellen tiltakozó diákok a milánói Piazzale Loreto téren felakasztották a techguru képmását viselő rögtönzött bábut – adta hírül az Euronews.

Az olasz baloldali diákcsoport fejjel lefelé lógatta fel az amerikai techmilliárdos testét formázó bábut, éppen azon a helyen, ahol Benito Mussolini fasiszta diktátor holtteste is volt 1945-ben, amikor felkötötték.



Az extrém akciót megejtő tiltakozók az olaszországi ANSA ügynökség jelentése szerint a Cambiare Rotta, vagyis a Change Course néven ismert baloldali csoporthoz tartoznak.

A magát kommunistának valló csoportosulás a közösségi médiában közzétett egy képet a figuráról, és félreérthetetlen szándékkal ezt írta:

„a Piazzale Loretón mindig van hely, Elon.”

A Cambiare Rotta Olaszországban korábban is a címlapokon szerepelt radikális álláspontjával, beleértve a Hezbollah-párti énekeket a tüntetéseken – jelentette az olasz média.

"C'é sempre posto a piazzale Loreto, Elon...". É la frase che accompagna il post del collettivo di studenti Cambiare rotta, in cui compare la foto di un fantoccio con la faccia di Elon Musk, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano. #ANSA https://t.co/DDs618CXCT pic.twitter.com/JQoIvWhbMg