A máltai lajstromú Airbus A321XLR gépei 2025. június 2-től naponta közlekednek majd, és a Wizz Air Malta leányvállalat Milánó-Malpensa és Abu-Dzabi közötti útvonalat teljesítik.

A repülési idő a menetrend szerint odafelé 6 óra 35 perc, visszafelé pedig 7 óra 20 perc. A légitársaság a 2023-as pénzügyi évről készült jelentése szerint 47 példányt rendelt az A321neo legnagyobb hatótávú változatából.

Az Airportal.hu megemlíti, hogy a korábbi hírek szerint a társaság ezekkel a típusokkal indiai desztinációkba indítana járatokat Európából, a hatósági engedélyek alapján egyelőre Magyarországról, Ausztriából és Olaszországból.

