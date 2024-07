Évek óta megy a csiki-csuki a PSG-Kylian Mbappé-Real Madrid háromszögben, ám a közelmúltban végre pont került az ügy végére. A francia játékos aláírt a királyi gárdához, már be is mutatták a Santiago Bernabeu Stadionban – ügy lezárva. Végre. Az ugyanis, ami az elmúlt néhány évben történt, már a könyökén jött ki mindenkinek, és a legjobb bizonyíték arra, hogy a futball már régóta nem feltétlen a sport miatt, hanem üzleti szempontból fontos.

Családi vállalkozás irányítja az üzleti életet

Kylian Mbappé pályafutása lépésről-lépésre, tudatosan lett felépítve. A legtöbb mai feltörekvő sztár gyorsan leszerződik egy nagynevű ügynökkel, ám emberünk karrierjét mindig is a családja irányította. Édesapja, Wilfried – aki korábban amatőr szintű játékos volt – felügyelte a futballt, édesanyja, Fayza Lamari – egykori profi kézilabdázó – pedig az imázsára és a kereskedelmi tevékenységére vigyázott.

2017-ben, amikor Mbappé még tizenéves volt a Monacóban, megalapították a KEWJF nevű céget, amelynek elnöke az édesanyja, 100 százalékos részvényese pedig Kylian.

A cégnek az volt a szerepe a futballista életében, hogy minden kereskedelmi ügy egy szálon fusson, ezen keresztül bonyolítsák a marketing-tevékenységeket, s szigorú kontroll alatt tartsák a játékosról kialakított képet.

A családtagokon kívül mindössze egyetlen embert vettek be a cégbe, Delphine Verheydent, egy párizsi top sportjogászt, aki szakmai tanácsadóként segítette a családot, legfőképpen jogi ügyek lebonyolításában – írja a The Athletic.

Mbappé első profi szezonja alatt a vállalkozás strukturálódott és fokozatosan professzionalizálódott, egy olyan családi biznisszé vált, amely egyaránt tisztában van a futball világával és annak hiányosságaival. Különös hangsúlyt helyeztek a míves kommunikációra: korábban a család is sokat beszélt arról, hogy a kis Kylian már gyerekkorában tanulmányozta kedvencei interjúit, s legfőképpen Thierry Henry, illetve Cristiano Ronaldo megszólalásait elemezte.

Mbappé gyerekkorától Thierry Henry nyilatkozatait elemezte Kép: Getty Images

Első interjúitól egész napjainkig mindig nyugodt volt, határozott, felkészült, tudja, miről beszél, tudja, mit kell mondania, és nem habozik frontálisan megnyilvánulni, illetve konfrontálódni ott, ahol mindenki más kommunikációja sima vagy alkalmazkodó – ezért is rajong érte a francia és a nemzetközi média is.

Már 12 évesen szerződést kötött a Nike-val

A Team Mbappé első üzleti partnere a Nike lett: már korán felfedezték, így 10 éves korától kezdve ingyen cipőt biztosítottak az ifjú futballistának, két évvel később pedig az első kereskedelmi szerződést is aláírták. A Forbes szerint

a jelenleg futó Nike-megállapodás értelmében szezononként 14 millió eurót fizet Mbappénak az oregoni sportszergyártó, ezzel a második legjobban díjazott focista lett Cristiano Ronaldo mögött.

Később, ahogy a fiú sztárrá vált, a család számos üzleti lehetőséget elutasított, és inkább csak olyan elit márkákkal dolgoztak együtt, amelyeket megfelelőnek találtak.

Nem sokkal azután, hogy 19 évesen megnyerte a Horvátország elleni világbajnoki döntőt, Mbappé aláírt a svájci Hublot óragyártóhoz, akik egyébként olyan nevekkel álltak szerződésben, mint Usain Bolt vagy Pelé. 2020-ban, Mbappe 21 évesen lett az EA Sports FIFA videójáték-sorozatának legfiatalabb címlapsztárja, további kereskedelmi partnerei közé tartozik a szemüveggyártó Oakley, az NFT fantasy sportplatform Sorare és a Dior divatmárka.

Kép: Economx

2022 nyarán Mbappé megalapította saját, Zebra Valley nevű produkciós cégét, amelynek központja Los Angelesben van, és médiatartalmakat készít a sport, a zene, a művészet, a technológia és az ifjúsági kultúra területén. Partnerséget kötött többek közt az NBA-vel is, hiszen a futballista tisztában van vele, hogy a Z-generáció tagjaként figyelembe kell venni ennek a korosztálynak az igényeit is, és ennek igen komoly része az amerikai profi kosárlabda.

A szakírók szerint Mbappé üzleti tevékenységében az a csodálatos, hogy saját közösségi csatornáin keresztül ér el milliókat, és

talán ő az első olyan globális futballsztár, akinek soha nem volt szüksége a hagyományos médiára ahhoz, hogy milliókat érjen el.

A számos üzleti tevékenység végett a Mbappé-család cége ma már több mint 30 embert foglalkoztat, akik a játékos üzleti tevékenységének, magánéletének, szponzorációinak, alapítványának, márkájának és kommunikációjának minden aspektusán dolgoznak.

A szociális érzék ötvözése az üzlettel

Nem sokkal 21 éves kora után Mbappé írt egy cikket a The Players' Tribune-nek, melyben elmesélte, milyen élettapasztalatokat adott neki, hogy Bondy-ban nőtt fel. Ez Párizsnak egy olyan kerülete, ahol hatalmas a szegénység és rengeteg bevándorló van. „Bondyban olyan értékeket tanulsz, amelyek túlmutatnak a futballon” – írta. „Lehet, hogy nincs sok pénz, de folyton álmodozunk. Talán azért, mert az álmodozás ingyenes” – hangsúlyozta esszéjében.

A Mbappé-család mindig is nagyon fontosnak tartotta, hogy valamit visszaadjanak annak a kerületnek, ahol éltek. A 2018-as világbajnokság megnyerése után Kylian 350 ezer eurós bónuszát a Premiers de Cordee nevű jótékonysági szervezetnek adományozták, amely a sporton keresztül segíti a fogyatékkal élő gyermekeket. Később, 2020-ban pedig

létrehozták az Inspired By KM alapítványt, amely a játékos keresetének 30 százalékát kapja. Tevékenysége révén azóta 100 gyermek részesült olyan oktatásban, amely felkészíti őket a jövőbeli karrierre.

Mbappé a szociális lelkiismeretét igyekezett ötvözni kereskedelmi partnerkapcsolataival, ami nagyon újszerűnek tűnik. 2019 decemberében egy Nike ruházati termékcsalád Bondy Dreams márkanevet kapott, az Oakley-üzletbe pedig bevontak egy gyengén látó gyermekekkel foglalkozó jótékonysági szervezetet.

Globális befolyás, politikai felcsattanások

Volt idő, amikor úgy tűnt, Mbappé is része a kíméletlen gépezetnek, ami beárnyékolja vagy tönkre teszi – mindenki válasszon saját ízlése szerint – a labdarúgást. Legalábbis annak romantizálását. Ha tetszik, ha nem, a Paris Saint-Germain a futball főgonosza, mert egy katari érdekcsoport önti bele mértéktelenül a pénzt, ráadásul soha nem ért el semmilyen komoly eredményt nemzetközi porondon.

Amikor a Real Madrid gőzerővel udvarolni kezdett Mbappénak, a PSG semmiképp nem akarta elengedi, így a támadó tulajdonképpen bármit kizsarolhatott a párizsi klubtól maradásáért cserébe. Így zsarolta ki, hogy új szerződése értelmében

beleszólhasson, kiket igazol a klub,

hogy ki legyen az elnök,

és nem utolsósorban kialkudott magának egy olyan szerződést, miszerint 3 év alatt 630 millió eurót kereshet.

Ekkortájt hihetetlen gyűlöletcunami áradt a szurkolók részéről Kylian felé, s még azok a szólamok is felerősödtek, nem lehet a fiú üzletileg és a jótékonysági ügyeit illetően hiteles, ha egy olyan ország pénzét fogadja el, amelynek kőkemény problémái vannak az emberjogi kérdéseket illetően.

Mbappé és Emmanuel Macron kifejezetten jó viszonyt ápol Kép: Getty Images

Mbappé azonban nemcsak a futballvilágban meghatározó szereplő: nyilvánosan is összebarátkozott Emmanuel Macron francia centrista elnökkel, végigsétált a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén, legutóbb pedig a francia választások kapcsán szólalt fel. Arra kérte ugyanis a franciákat, hogy a június végi előrehozott parlamenti választáson szavazzanak a szélsőjobboldaliak ellen.

Kylian Mbappé tudja és érti, hogy nem lehetsz globális befolyással rendelkező sportoló anélkül, hogy nem foglalsz állást bizonyos kérdésekben.

Ha kell, a szélsőjobboldaliak ellen szólítja fel a társadalmat, de azt is tudja, lehet, hogy a demokrata politikusok a jófejek, de a republikánusok is vesznek sportcipőt a Nike-tól, őket is meg kell szólítani.

2022 márciusában Mbappé bojkottálta a francia válogatott bizonyos kereskedelmi tevékenységeit, mivel nem akarta, hogy olyan termékekkel hozzák kapcsolatba, mint például a gyorsétteremláncok és a fogadóirodák. A kereskedelmi szakértők szerint emiatt számos cég sokkal vonzóbbnak találja őt, ezek ugyanis okos, átgondolt, hiteles döntések. Az, hogy vannak alapértékei azzal kapcsolatban, hogy kivel áll partneri viszonyban, sokat elárul róla, mint emberről vagy sporttermékről. Ez a tulajdonság pedig idővel még értékesebbé válhat számára.